Black Adam confirmé pour commencer le tournage en avril

L’un des projets les plus retardés du DCEU est le solo Adam noir film que Dwayne Johnson essaie de faire passer au feu vert depuis plus d’une décennie. L’année dernière, le projet a finalement semblé prendre de l’ampleur, avec une annonce officielle de DC FanDome. Le producteur du film, Hiram Garcia, a récemment confirmé à ComicBook.com que Adam noir commencera le tournage le mois prochain.

« Nous commençons bientôt, vous savez en fait, nous commençons à tourner en avril, nous serons en Géorgie, loin de chez nous. Nous sommes vraiment excités mec, nous avons tout est accéléré, nous sommes tellement excités pour cela. Évidemment, vous savez à quel point nous sommes passionnés par ce projet. Ceci est très spécial pour nous, et vous savez, pas seulement Adam noir, mais JSA, et tous ces personnages que nous présentons au monde et, ce que nous voulons en faire, nous sommes juste … Ecoutez, nous étions censés tourner l’année dernière. COVID, comme ça a retardé tout le monde, ça a un peu gêné, mais nous sommes heureux de pouvoir faire une pause, nous regrouper, et maintenant nous allons commencer, et en avril, nous tournerons et sur la bonne voie pour ramener cette chose à la maison. «

Basé sur le personnage de DC Comics, Adam noir a commencé comme l’ennemi juré de Capitaine Marvel (nommé plus tard Shazam). Adam était un prince égyptien qui a été choisi par le sorcier Shazam pour être son champion jusqu’à ce que le pouvoir le corrompe. Ainsi, Black Adam a été enchaîné et scellé pendant des millénaires, jusqu’à ce qu’il soit libéré dans les temps présents et assoiffé de vengeance.

Les bandes dessinées ultérieures ont donné à Black Adam une histoire plus sympathique et l’ont transformé en un anti-héros plus qu’un méchant. Dans le passé, Johnson a parlé de se connecter à la volonté du personnage de protéger le peuple de sa nation par tous les moyens nécessaires, même si le monde le considérait comme de la méchanceté. Selon Garcia, Johnson est né pour jouer le rôle de Adam noir.

« Le gars est un super-héros ambulant, et s’il y a jamais eu quelqu’un né pour jouer un personnage, c’est lui. Nous avons développé Adam noir qui sait combien … j’ai l’impression que ça fait presque une décennie à ce stade, nous en avons parlé et vous le voyez là-dedans et vous vous dites: « C’est lui, c’est pourquoi nous » J’ai attendu, c’est pourquoi nous avons travaillé si dur pour que cela se produise. Ce mec est Adam noir et il va changer le copain de DC Universe. Il va changer ça. «

Compte tenu de l’état désordonné du DCEU en ce moment, un film à succès de la franchise mettant en vedette l’une des plus grandes stars de l’action au monde pourrait être exactement ce qu’il faut pour mettre la série sur la même carte que le MCU. Réalisé par Jaume Collet-Serra, Adam noir met en vedette un casting principal composé de Dwayne Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari et Sarah Shahi. Le film n’a pas encore reçu de date de sortie. Découvrez l’interview complète sur ComicBook.

Sujets: Black Adam