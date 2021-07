« Black Adam » a enfin fini de tourner

Dwayne Johnson a partagé via ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il célèbre avec le reste des acteurs et de l’équipe de production la fin du tournage de « Black Adam », un film réalisé par Jaume Collet Serra (Jungle Cruise) dans lequel l’acteur sera faire ses débuts très attendus dans l’univers étendu de DC.

L’histoire de « Black Adam » est centrée sur l’un des anti-héros les plus populaires du monde de la bande dessinée, commençant son histoire en tant qu’esclave de l’ancienne ville de Kahndaq nommé Teh-Adam, qui reçoit ses incroyables pouvoirs de l’ancien sorcier Shazam, trouvant lui-même a subi des pressions pendant des millénaires après avoir abusé de ses pouvoirs jusqu’à ce qu’il devienne finalement l’ennemi juré de Billy Batson en tant que nouvelle incarnation de Shazam.

L’arrivée de Dwayne Johnon dans le rôle de « Black Adam » est en développement depuis près de dix ans et il était même prévu de présenter ses débuts dans le film 2019 avec Zachary Levi, bien qu’il soit finalement écarté pour donner plus de poids à la interprétation de Johnson, qui est actuellement l’un des acteurs les plus rentables du moment.

Ce nouveau film a une distribution prometteuse comprenant des noms comme Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo et Quintessa Swindell, qui incarneront des membres du groupe de héros « Justice Society of America, bien qu’il n’ait pas encore été révélé s’ils seraient des alliés. ou des adversaires du personnage principal.

Après avoir commencé son tournage en avril, Dwayne Johnson a publié une vidéo dans laquelle il apprécie le travail de tous ceux qui sont impliqués dans le film, qu’il considère lui-même « l’opportunité d’une vie » et qui sera quelque chose qui définira sa carrière. Johnson portait un poncho pour couvrir son costume, bien qu’un premier coup d’œil révèle que l’ensemble comprend un grand écran LED, similaire aux luminaires utilisés dans « The Mandalorian ».

Malgré les retards occasionnés par la pandémie (en plus de quelques pauses lors de son tournage), il semble que le film ait pu conclure son travail photographique sans contretemps majeur. « Black Adam » avait une fenêtre de sortie approximative pour la fin de cette année, bien qu’actuellement, Warner Bros l’ait programmée pour l’été 2022, une date qui n’a pas encore été modifiée.