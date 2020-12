Blac Chyna a peut-être confirmé sa relation avec un rappeur de 23 ans

Elle a rapidement supprimé sa photo mais les captures d’écran ont rapidement fait le tour.

Il y a un nouvel homme dans la vie de Blac Chyna et elle a été emmenée sur les réseaux sociaux pour déclarer publiquement qu’il lui appartient. La magnat de la télé-réalité est connue pour ses relations de haut niveau, et vendredi 11 décembre, Blac Chyna a fait un post-and-delete lorsqu’elle a publié une photo du rappeur de 23 ans Lil Twin, également connu sous le nom de Hector Macho. . Elle a écrit «Mines» avec la photo, laissant croire au public que la star de télé-réalité de 32 ans n’était plus sur le marché. Le rappeur serait en dehors de Team Twin avec son frère jumeau, le rappeur Twin Twin. On dit aussi que Twin Twin sort avec quelqu’un de son équipe de publicité. Si les rumeurs sur la dernière relation de Chyna sont vraies, ce ne serait pas la première fois qu’elle sortait avec un homme beaucoup plus jeune qu’elle. En 2018, Chyna a été critiquée après avoir été révélée qu’elle sortait avec YBN Almighty Jay, alors âgée de 18 ans. Chyna a deux enfants: un avec le rappeur Tyga et un autre avec Rob Kardashian. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles elle serait également sortie avec Soulja Boy, Pilot Jones, Playboi Carti, Mechie, Kid Buu, Future et Ferrari Tru. Découvrez ci-dessous quelques images du nouvel homme présumé de Blac Chyna. [via]