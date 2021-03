Bitcoin utilise 10 fois plus d’électricité que Google: tout ce que vous devez savoir

19 mars 2021 16:42:13 IST

Le marché du bitcoin dépasse désormais 1000 milliards de dollars et son prix a décuplé en un an, mais l’accent est mis sur les besoins énergétiques massifs nécessaires pour soutenir la monnaie en ligne. Voici quelques questions et réponses sur le bitcoin:

Combien d’énergie consomme-t-il?

L’énergie totale consommée par le processus d’extraction de bitcoin pourrait atteindre 128 TWh (térawattheures) cette année, selon l’indice de consommation d’électricité de Cambridge Bitcoin (CBECI), qui est compilé par des chercheurs de l’Université de Cambridge.

Cela représente 0,6 pour cent de la production totale d’électricité dans le monde, soit plus que la consommation totale de la Norvège.

« Ces chiffres peuvent paraître importants par rapport aux pays de taille moyenne ou aux technologies émergentes comme les véhicules électriques (80 TWh en 2019), mais petits par rapport à d’autres utilisations finales », comme la climatisation et les ventilateurs, a déclaré George, analyste de l’Agence internationale de l’énergie. Kamiya.

L’ensemble de l’opération de Google a consommé 12,2 TWh en 2019 et tous les centres de données du monde, à l’exclusion de ceux qui exploitent des bitcoins, consomment conjointement environ 200 TWh par an.

L’économiste Alex de Vries, qui a réalisé l’un des premiers indices sur le sujet en 2016, est encore plus pessimiste.

Il pense que la récente hausse du prix du bitcoin intensifiera son utilisation et entraînera sa consommation d’énergie au-delà de celle de tous les autres centres de données combinés.

Pourquoi le bitcoin est-il si gourmand en énergie?

La promesse d’une récompense juteuse a alimenté la montée en puissance des centres de données géants dédiés au bitcoin.

Les Bitcoins sont gagnés par des personnes du réseau appelées «mineurs», qui résolvent des équations délibérément compliquées en utilisant la puissance de traitement par force brute, sous le protocole dit de «preuve de travail».

Le protocole est conçu pour maintenir l’intégrité du réseau, garantissant un approvisionnement stable en monnaie en rendant les calculs plus difficiles lorsque de nombreuses personnes exploitent des mines, et plus faciles lorsque peu de mineurs sont au travail.

Le système est conçu pour qu’environ toutes les 10 minutes, le réseau attribue des bitcoins à ceux qui ont réussi à résoudre le puzzle.

La «preuve de travail» était l’un des principes fondateurs de la crypto-monnaie la plus connue, créée en 2008 par une personne ou un groupe anonyme qui souhaitait une monnaie numérique décentralisée.

« Si vous avez de nouvelles machines plus efficaces, vous allez utiliser plus de machines » pour accaparer une plus grande part du marché minier, a déclaré Michel Rauchs, qui a dirigé l’équipe qui a créé la CBECI.

Le prix du bitcoin s’établissant désormais à plus de 55000 dollars, les mineurs fonctionnent à pleine capacité.

Le Bitcoin a atteint un sommet historique à 61 742 € samedi dernier en raison de la demande fébrile des investisseurs.

Quel est l’impact environnemental?

Les partisans du Bitcoin affirment que le développement rapide des énergies renouvelables dans les secteurs des centrales électriques signifie que la monnaie a un effet modéré sur l’environnement.

Mais des chercheurs de l’Université du Nouveau-Mexique ont estimé en 2019, avant le récent décollage des prix, que chaque dollar de valeur créé par le bitcoin générait 49 cents de dommages pour la santé et l’environnement aux États-Unis.

De plus, les critiques des crypto-monnaies soulignent la forte concentration géographique de son utilisation dans des pays comme l’Iran.

Frappé par des sanctions internationales qui l’empêchent d’exporter son pétrole et de bénéficier d’une électricité bon marché et abondante, les mineurs se sont multipliés dans la nation du Moyen-Orient pour échapper à l’œil de Washington.

« Il y a environ 5 à 10 pour cent de l’exploitation minière qui peuvent être attribués à l’Iran », a calculé Michel Rauchs.

Mais la grande majorité de l’activité se situe en Chine, où pendant une partie de l’année, les mineurs chinois profitent d’une forte production hydroélectrique dans le sud du pays, a-t-il ajouté.

Mais ils migrent vers le nord pendant la saison sèche, où l’électricité est produite par le lignite, un charbon particulièrement polluant.

«Si vous essayez de voir l’empreinte du bitcoin à un moment donné, vous obtiendrez des chiffres complètement différents», a expliqué Rauchs.

Le changement est-il possible?

Les critiques se sont fait plus entendre avec la popularité croissante du bitcoin.

La deuxième crypto-monnaie la plus utilisée, ethereum, envisage de passer du protocole de preuve de travail à un système moins énergivore qui éviterait certains des processus gourmands en énergie.

Mais le bitcoin ferait face à d’énormes difficultés pour adopter de tels changements, ce qui risquerait de rendre le réseau moins décentralisé et sécurisé.

La preuve de travail « est si profondément ancrée dans sa valeur, dans sa culture, qu’il reviendrait à un sacrilège », d’abandonner le protocole, a déclaré Rauchs.

Il a souligné qu’aucune réforme majeure de la crypto-monnaie n’a été adoptée par sa communauté, malgré de nombreuses tentatives.

.

