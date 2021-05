Bitcoin s’effondre, et une fois de plus la raison en est les commentaires d’Elon Musk

Apple iPhone 6S Plus 64 Go gris sidéral

Votre iPhone 6s Plus 64GB Gris sidéral est un téléphone robuste et raffiné à la fois qui tient dans un corps en alliage d'aluminium. Derrière son grand écran Retina HD de 5,5 pouces se cachent des composants puissants et un bel ensemble de fonctionnalités. Le modèle est également compatible 4G. L' iPhone 6s Plus 64GB Gris sidéral reconditionné est équipé de la puce A9, un nouveau processeur multicore cadencé à 1,8 GHz. A ces côtés se trouvent le RAM à 2GB et une puce graphique également plus puissante. Le plaisir d'utilisation est renforcé par l'écran tactile 5,5 pouces 3D Touch, sensible à la pression. Le capteur d'empreinte Touch ID a également été amélioré et permet une activation de l'écran deux fois plus rapide par rapport à l'iPhone 5. L'iPhone 6s Plus marque aussi l'arrivée de la prise de vidéos 4k et l'amélioration des appareils photo, avec 12 mégapixels à l'arrière, et 5 mégapixels pour la caméra FaceTime HD. Les 64GB de mémoire disponible vous permettront de stocker les volumineuses photos et vidéos qui en résulteront. L'appareil photo frontal de cet iPhone 6s Plus 64GB gris sidéral reconditionné profite largement de sa nouvelle stabilisation d'image. Vos photos et os vidéos seront plus nettes en éliminant les flous de bougé. Le zoom numérique est puissant et la prise de vue 4K vous promet des scènes richement détaillés. A l'avant, la caméra filme en HD 720p et bénéficie d'un flash pour prendre des images claires, contrastées et colorées. Votre iPhone devient votre meilleur outil pour communiquer avec vos partenaires commerciaux ou avec vos proches. D'ailleurs la connectivité a aussi été améliorée sur ce téléphone compatible 4G LTE Advanced et Wi-Fi 802.11ac avec MIMO. Le tout dans une coque aluminium renforcée d'une épaisseur de 7,3 mm seulement. Cet iPhone 6s Plus 64GB Gris sidéral reconditionné est livré avec des accessoires neufs et compatibles. Votre chargeur et le câble de connexion avec le PC ou le Mac sont ainsi pleinement fonctionnels avec le Lightning. Le téléphone est également livré avec des écouteurs filaires avec prise mini-jack 3,5 mm, neufs et performants, et équipés d'un micro intégré pour vos conversations en mains libres ou vos appels vidéo FaceTime. L'outil PickSim pour insérer la carte Nano-SIM est fourni également. Cet iPhone 6s Plus 64GB Gris sidéral reconditionné a bénéficié d'une batterie de nettoyage et de tests pour vous assurer qu'il fonctionne à 100 %. A sa livraison, gratuitement en point relais ou en option à domicile, vous pourrez l'utiliser tout de suite. De plus, il a été désimlocké pour être utilisable auprès de tous les opérateurs. Il a été soigneusement nettoyé, vidé des informations de l'utilisateur précédent, puis contrôlé. Il est garanti 12 mois à partir de la date d'achat, et vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours. Une fois commandé, votre iPhone vous sera livré rapidement par notre partenaire, généralement en 48 heures. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles...