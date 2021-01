Bitcoin imparable: dépasse 40000 € et n’a eu besoin que de trois semaines pour doubler de valeur

Bitcoin déjà a dépassé la barre des 40000 USD. Une étape importante pour la crypto-monnaie basée sur la blockchain la plus populaire de toutes. Mais si les 40 000 € sont surprenants, c’est d’autant plus qu’il y a trois semaines, ils ne valaient que la moitié de ce qu’ils valent aujourd’hui.





Pendant quelques instants et avant de redescendre, Bitcoin a été au-dessus de 40000 € Les Américains. Cela signifie qu’un bitcoin vaut 40000 €. Actuellement et au moment de la rédaction de cet article, le prix est d’environ 39000 € selon CoinMarketCap.

40 000 € !! 🔥 – Bitcoin (@Bitcoin) 7 janvier 2021

Les chiffres du Bitcoin battent des records ces derniers mois. Au cours des dernières 24 heures, il a augmenté d’environ 13%, en 2021 d’environ 30% et en 2020 d’environ 400%. Ce n’est qu’à la fin de l’année dernière que nous parlions déjà de 28000 dollars pour chaque bitcoin.

Cela cause votre capitalisation boursière être aussi à travers les nuages, avec plus de 700 000 000 000 € en ce moment. Un chiffre qui rend le record de 328.898.790.192 € de novembre 2020 désormais risible.

De plus en plus de confiance des institutions

Quels ont été les facteurs qui ont causé cette vague de folie ces derniers mois ne sont pas tout à fait clairs. Cependant, certaines idées peuvent être entrevues. Aide ça Les principaux investisseurs commencent à parier sur Bitcoin et surtout, cela aide les grandes plates-formes telles que PayPal à commencer à faire confiance et à fonctionner avec les crypto-monnaies. Même BBVA a commencé à l’accepter.

Le Bitcoin devient progressivement «l’or numérique» et par conséquent de nombreuses institutions et analystes commencent à lui apporter plus de soutien. Face aux incertitudes du monde économique, social et politique … le numérique tente de s’imposer. Bitcoin est pour de plus en plus de gens un « en cas de ».

S’il continuera ou non d’augmenter, seul le temps le dira. Il peut s’effondrer d’un moment à l’autre ou continuer à croître de manière presque exponentielle. C’est le gros inconvénient du Bitcoin en ce moment, son impressionnante volatilité. De même, prévoir sa croissance est pratiquement impossible.

Via | CoinDesk