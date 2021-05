BioWare «  ne dirait jamais non  » au multijoueur de Mass Effect 3 faisant un retour

efest Accu IMR 18650 3000mah 35A - Efest

Caractéristiques:Marque : EFESTCapacité : 3000 mATension nominale : 3,7 VPoid : 35 grammesRègles de sécuritéVeiller à suivre quelques règles indispensables, non seulement pour votre sécurité, mais également pour assurer une belle durée de vie à vos accus :Ne transportez jamais vos accus avec un autre objet métallique ou conducteur d'électricité au fond de votre poche ou d'un sac, sans protection : le contact simultané du pôle négatif et positif de vos accus avec un objet métallique risquerait de provoquer un déchargement brutal et un court-circuit, avec pour conséquences un dégagement de gaz toxiques, voire une explosion pure et simple... Mieux vaut opter pour une boîte de transport adaptée.Veillez à repérer le plus vite possible les dysfonctionnements des accessoires reliés à vos accus. En particulier, la résistance dont vous équipez votre atomiseur reconstructible ou votre clearo doit être vérifiée régulièrement : une résistance qui aurait perdu tout pouvoir résistif ne doit surtout pas être utilisée avec des accus. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité.Je m'engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans.