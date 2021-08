Biomutant a vendu plus d’un million d’exemplaires depuis son lancement

Depuis sa sortie le 25 mai 2021, Biomutant s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde sur les plateformes PlayStation 4, Xbox One et PC. Le groupe Embracer a confirmé la nouvelle dans le cadre de ses résultats financiers du premier trimestre 2021, où il a également été déclaré que l’éditeur THQ Nordic a récupéré tous ses coûts sur le projet au cours de la première semaine de disponibilité. Cela comprend des fonds pour le développement du jeu lui-même ainsi que l’achat du développeur Experiment 101 avec l’IP Biomutant.

Le rapport indique : « Le principal moteur de revenus du trimestre a été la sortie de Biomutant de notre studio interne Experiment 101. Jusqu’à présent, le jeu s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires. L’investissement total dans le développement et le marketing ainsi que le coût d’acquisition pour l’expérience 101 et l’IP, a été récupérée dans la semaine suivant le lancement.

Biomutant a fait l’objet d’un accueil très mitigé lors de son lancement après des années de développement et d’anticipation, avec des critiques pour sa mécanique trop ambitieuse et ses combats ennuyeux et son monde ouvert parmi les plus gros sujets de discussion. Dans la revue Push Square 4/10, nous avons conclu : « En essayant de faire autant, Biomutant a sauté la partie où il a construit une base solide sur laquelle travailler. Bien qu’il y ait encore du potentiel ici, la première tentative de l’expérience 101 ne l’a pas réalisé. » Cependant, le jeu a toujours ses partisans.