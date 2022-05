Billy Connolly prononce un discours émouvant sur la maladie de Parkinson après sa victoire aux BAFTA

Billy Connolly a prononcé un discours émouvant lorsqu’il a reçu la prestigieuse bourse BAFTA aux TV Awards de cette année, racontant aux téléspectateurs comment la maladie de Parkinson l’a affecté ces dernières années.

Dans un message préenregistré, Connolly a déclaré: « Je ne suis pas monté sur scène depuis environ deux ans. C’est plutôt agréable et cela me convient. Et les observateurs de symptômes parmi vous peuvent remarquer que ma gauche est différente de ma C’est juste une de ces choses. La maladie de Parkinson – je souffre beaucoup de la maladie. Ma femme met mes vêtements le matin et les enlève le soir. C’est une vie joyeuse. Je n’ai rien à redire.

Connolly a ajouté: « Je suis devenu de plus en plus fort à la télévision. Et me voici aujourd’hui, recevant ce prix.

« Je ne pourrais pas être plus heureux, cela a fait de moi un homme si heureux, obtenir ces bonnes médailles de présence maintenant que ma carrière est à l’abandon.

« C’est charmant de te parler, cheerio. »

Crédit : BBC

La première reconnaissance BAFTA de Connolly a eu lieu en 1995, lorsqu’il a remporté la catégorie BAFTA Scotland Entertainment pour Le tour du monde de Billy Connolly en Ecosse.

Il a depuis reçu cinq nominations aux BAFTA et a reçu un BAFTA Special Award en 2002 et le BAFTA Scotland Outstanding Contribution to Television and Film en 2012.

Dans un communiqué publié plus tôt cette semaine, Connolly a déclaré : « Je suis profondément honoré. Cinquante films et… je ne me souviens pas combien d’émissions de télévision – ainsi que ma comédie sur scène – ont contribué à quelque chose qui est une joie à regarder en arrière. Une belle chose. Je n’ai aucun regret. Je n’avais aucune idée que la Communauté existait, mais on me dit que c’est un gros problème ! (Des rires). C’est agréable d’être reconnu et de devenir un joyeux bonhomme.