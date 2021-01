Billion Beat se dirigera vers l’accès anticipé à la vapeur le 6 janvier

Le développeur indépendant Dronami propose une expérience de boxe unique basée sur les compétences intitulée Billion Beat. Ce titre présente aux joueurs une expérience de boxe qu’ils n’oublieront certainement pas. Combattez à travers un gant de batailles en affrontant plusieurs ennemis dans un monde bizarre. Ce titre unique combine des combats horribles en cage de boxe, avec des méchants caricaturaux prêts à être abattus.

Fait intéressant, ce titre a une démo jouable gratuite disponible sur le site Web du développeur pour toute personne intéressée. Visitez simplement le site et téléchargez le titre pour avoir une chance de découvrir un environnement de boxe bizarre avec des ennemis monstrueux à affronter.

Il est temps de Billion Beat alors que vous entrez dans une aubaine de boxe brutale. C’est un titre qui vous mettra au défi de boxer contre un large éventail de méchants étranges alors que vous gagnez lentement du muscle, des pouvoirs et plus encore. Personnalisez votre boxer et affrontez ennemi après ennemi pour tenter de gagner de l’argent.

Ce titre est une expérience de boxe profonde et stimulante basée sur les compétences. Maîtrisez des combats profonds et nuancés en explorant un système de combat qui récompense les attaques au bon moment. Il y a un vaste ensemble de mouvements à apprendre, et en élaborant des techniques uniques, les joueurs peuvent lancer des attaques puissantes sur leurs ennemis.

Les joueurs doivent affronter un gant de boss fabriqués à la main avec plusieurs formes par bataille. Affrontez chaque rencontre unique et difficile à mesure que les choses deviennent lentement plus difficiles à chaque combat qui passe.

Assurez-vous de rendre le combat divertissant. Plus la foule est médiatisée, plus vous gagnerez d’argent. Cela signifie que vous devez apprendre les hyper versions de vos attaques dans le but de rendre la foule folle tout en faisant de bons dégâts.

Pourtant, c’est un jeu de combat, d’adresse et de victoire. Pariez sur les chances de votre victoire, pariez avant le match, et subissez les conséquences d’une défaite en plus qu’une simple défaite.

Les joueurs profiteront d’un moteur de combat unique avec une modélisation complète des dégâts. Les ennemis perdront des dents, auront un œil au beurre noir et verront leurs lunettes cassées d’une manière unique et entraînante. Amusez-vous à battre les ennemis en une pâte dans une simulation de combat unique.

Ce titre est bon pour les joueurs qui aiment la violence. Cela ne convient pas aux enfants car il contient de la violence, des jeux de hasard et de nombreux autres thèmes matures. Parmi le fait que le boss final est classé M, les joueurs doivent être avertis qu’il s’agit d’un titre très destiné aux adultes.

Billion Beat prévoit actuellement un lancement dans Vapeur Accès anticipé à partir du 6 janvier.