Billie Eilish répond aux critiques pour son apparition dans Vogue

Haier Réf Multi HAIER HTF-610DM7

Le combiné multi-portes HTF-610DM7 de Haier est un modèle XXL qui vous offre une très grande capacité de stockage. Avec ses 610 litres de volume utile, il répond parfaitement aux besoins des grandes familles ou des petites collectivités. Son système de froid ventilé offre une conservation optimale sans apparition de givre. Enfin, le compartiment Flex Zone offre un espace modulable à utiliser comme réfrigérateur ou congélateur. Un combiné XXL Le combiné HTF-610DM7 de Haier offre une très grande capacité de stockage, avec un total de 610 litres, grâce à une dimension de 90 cm de largeur. L'important volume de ce réfrigérateur et congélateur reste aisé à charger, avec un système multi-portes qui facilite l'accès aux différents compartiments. À l'intérieur de la partie réfrigérée, 3 clayettes en verre, 6 balconnets contre porte et une partie bac à légumes assurent un rangement facile de toutes vos denrées. Il dispose en plus d'un compartiment modulable Flex Zone. Celui-ci peut servir de réfrigérateur ou de congélateur, avec des températures au choix allant de -20° à +5°. Un réfrigérateur économique et pratique Les grandes dimensions de ce réfrigérateur s'allient à un système de refroidissement économique. ll vous fait économiser jusqu'à 40% d'énergie par rapport à un réfrigérateur de classe inférieure. De plus, son système de froid ventilé No Frost évite la formation de givre dans le congélateur, plus besoin de le dégivrer ! Le froid ventilé assure par ailleurs une conservation optimale et homogène de tous vos aliments, où qu'ils soient placés.