Billie Eilish incarnera Sally de The Nightmare Before Christmas

Pese a la recepción no tan cálida de la crítica durante su lanzamiento en el año de 1993, “The Nightmare Before Christmas” es considerada en estos días como un verdadero referente cultural que cada temporada de Halloween o de Navidad es celebrado por sus fans en todo le monde.

Avec la reprise de l’industrie de la musique live aux États-Unis, « The Nightmare Before Christmas » proposera une nouvelle série de concerts qui auront lieu les 29 et 31 octobre au Bank of California Stadium de La city de Los Angeles, suivant un format appelé « film en direct ».

Dans ce format, les membres de la distribution originale, accompagnés de nouvelles stars invitées, interpréteront leurs personnages respectifs avec l’orchestre en direct en synchronisation avec le film qui sera projeté sur grand écran pour le public.

La nouvelle a reçu une attention particulière des médias lorsqu’il a été confirmé que la chanteuse Billie Eilish serait chargée de jouer le rôle de Sally, dont la chanson « Sally’s Song » est l’une des ballades les plus référencées et aimées par les fans du film.

Eilish rejoint une équipe dirigée par l’auteur-compositeur et comédien de doublage Danny Elfman, qui reprendra son rôle de Jack Skellington. Inutile de dire que c’est Elfman lui-même qui a composé la musique sur la bande produite par Burton. La participation spéciale du musicien et comédien « Weird Al » Yankovic a été confirmée dans le rôle de Lock, tandis que Ken Page reprendra son rôle original d’Oogie Boogie.

C’est la première fois que « The Nightmare Before Christmas » organise un concert avec la participation des stars originales du film depuis l’événement spécial anniversaire au Hollywood Bowl en 2018. Elfman, à travers un communiqué, a exprimé son enthousiasme à compter sur Eilish. pour cette occasion spéciale. Les billets pour l’événement sont disponibles via le lien ci-dessous.