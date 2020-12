Billie Eilish Google se cherche tout le temps, mais elle reste loin de Twitter – «  C’est un non, c’est méchant  »

De nombreuses célébrités disent qu’elles ne recherchent pas leurs propres noms sur Internet parce qu’elles ne veulent pas voir ce que le monde a à dire à leur sujet. Billie Eilish n’en fait pas partie. Sorte de.

Eilish aime chercher son nom juste pour voir quel genre de gros titres peuvent être là-bas à son sujet. Mais elle n’aime pas vraiment lire ce que les gens disent d’elle parce que souvent ce n’est pas agréable.

Billie Eilish aime rechercher son nom sur Google, mais pas sur Twitter

Eilish n’a aucun scrupule à rechercher son nom sur Google, car elle trouve personnellement les gros titres à son sujet divertissants. Cependant, il semble qu’elle ne lit pas les histoires à son sujet.

En ce qui concerne Twitter, en revanche, Eilish reste à l’écart. Alors que de nombreux sites Web sur Google rendent simplement compte de sa vie, les gens sur Twitter ne font que fournir leurs opinions non censurées à son sujet, ce qui n’est pas toujours agréable. Eilish a clarifié les détails partagés sur ses habitudes de recherche lors d’une récente interview avec Vanity Fair.

« Seulement juste les titres, parce que ce sont ce qui est drôle », a admis Eilish. «Par exemple, je n’essaie pas de me voir sur Twitter, c’est interdit. Oh mon Dieu, je ne veux pas voir ça, parce que c’est méchant.

Bien que cela puisse sembler une habitude étrange, Eilish a expliqué que c’est principalement parce qu’elle n’aime pas lire les critiques.

«Je me lève les yeux pour rire, mais je ne veux vraiment pas voir ce qui se dit. Mais c’est bon pour bien rire », a ajouté Eilish.

Internet n’est pas toujours gentil avec Billie Eilish

L’hésitation de Billie Eilish à lire ce qui se dit d’elle sur le Web est compréhensible. Plus tôt en 2020, une photo sincère d’elle a circulé sur Internet et les trolls d’Internet ont rapidement commencé à humilier la chanteuse de 18 ans.

Les fans d’Eilish sont rapidement intervenus pour la défendre, mais le volume de commentaires négatifs a montré combien de travail reste à faire pour normaliser les corps réels.

Billie Eilish a applaudi aux shamers du corps

Au cours de la même interview de Vanity Fair, Eilish a parlé plus en détail de la question, abattant les rumeurs selon lesquelles elle était devenue grosse. Elle a expliqué que l’image montrait simplement à quoi elle ressemblait dans la vraie vie.

« Il y a cette photo de moi, comme, en train de courir de ma voiture à la porte d’entrée de mon frère – un jour de 110 degrés, dans un débardeur », a déclaré Eilish. «Et tout le monde est comme, ‘Merde, Billie a grossi!’ Et je me dis: « Non, c’est à quoi je ressemble! Vous ne l’avez jamais vu auparavant! »»

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que son message sur l’image corporelle avait eu un effet positif, elle a eu une réponse intéressante.

« Je ne sais pas, je pense que ce n’est pas vraiment à moi de décider », a déclaré Eilish. «Je pense que, oui, la raison pour laquelle les gens vous admirent, c’est parce que vous êtes vous. Ils ne vous regardent pas pour que vous leur disiez quelque chose que vous ne leur diriez jamais réellement. Ils vous regardent pour que vous leur disiez quelque chose que vous leur diriez vous-même. J’adore avoir des enfants avec moi et me dire que je les fais se sentir à l’aise dans leur corps. Si je peux faire quelque chose, je veux le faire.