Billie Eilish critique durement le Texas pour ses lois anti-avortement

Billie Eilish est la dernière célébrité à se joindre aux poursuites contre l’État du Texas pour l’adoption récente de ses lois anti-avortement. La jeune chanteuse présentera sa plainte contre cette décision de l’Etat à travers sa participation à l’édition 2021 du festival Austin City Limits.

À un moment donné au cours de sa participation, Eilish a déclaré que « Quand ils ont fait ces conneries juridiques, je ne voulais presque pas faire la présentation parce que je voulais punir ce foutu endroit pour ce qui se passe ici. Mais ensuite je me suis souvenu que vous êtes les putains de victimes, et que vous méritez tout au monde. Et nous devons tous leur dire de se taire pour une fois. »

Billie Eilish dénonce la nouvelle loi du Texas sur l’avortement lors de son set à Austin City Limits : « Quand ils ont fait de cette merde une loi, je ne voulais presque pas faire la série, parce que je voulais punir ce putain d’endroit pour avoir permis que cela se produise ici… Mon corps, mon putain de choix! » pic.twitter.com/U84pNYtN7G – Pop Crave (@PopCrave)

À la fin de son message, Billie Eilish a levé son majeur devant le public, accompagnant ce geste du cri « mon corps, mon foutu choix ». La chanteuse a présenté sur scène des affiches de l’initiative « Bans Off Our Bodies », une campagne qui vise à promouvoir un bien-être reproductif sûr aux États-Unis.

Les propos de Billie Eilish émergent à la suite d’une décision prise par l’État du Texas interdisant les activités abortives à partir de six semaines de grossesse, une période au cours de laquelle seules de nombreuses personnes ne savent même pas encore qu’elles sont enceintes. Le gouvernement de l’État ne ferait pas d’exceptions pour le viol, l’inceste ou les problèmes de fréquentation, et n’importe qui peut intenter une action en justice contre la femme qui a avorté ou l’équipe médicale impliquée.

Billie Eilish aurait déjà partagé son opinion sur le sujet via Instagram, assurant : « Je suis tellement fatiguée, ça me rend malade combien d’hommes disent quelque chose quand il s’agit des droits des femmes. » Des artistes comme Yungblud, St. Vincent ou Lucy Dacus ont pris position contre ces mesures prises par le gouvernement texan.

Le vendredi 1er octobre, la chanteuse Phoebe Bridgers a officiellement publié une reprise de « That Funny Feeling », une chanson composée à l’origine par le comédien Bo Burnham. Grâce à Bandcamp, Bridgers a noté que tout l’argent collecté grâce aux ventes de cette chanson ira à des fondations pro-avortement au Texas.