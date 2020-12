Billie Eilish avertit les fans d’arrêter de manquer de respect à ses cheveux verts

Billie Eilish avertit les fans de « cesser de se moquer de [her] »sur Instagram en direct.

Les racines vertes fluo de Billie Eilish et la coupe de cheveux inspirée des années 80 volent toujours la vedette. Il n’est pas surprenant que les fans d’Eilish et à peu près tous ceux qui rencontrent une photo d’elle remettent en question le coiffeur remarquable. Ou demandez-vous qui elle est et sa prétention à la culture pop entièrement, comme l’innocente Dionne Warwick, qui a appelé à tort Eilish « William Eyelash » en référence au personnage sur lequel Eilish a joué SNL. Eilish a défendu son nom et son corps des rues méchantes d’Internet, une fois de trop cette année, comme des gros shamers qui prétendaient qu’elle avait l’air en surpoids alors qu’elle était en débardeur ou de son ancien ami et collègue artiste Bhad Bhabie. Cette fois-ci, Eilish dit: « Putain les gars. Arrête de te moquer de moi, mon Dieu! Je te fais un album. Je ne le sortirai pas si cheveux. Tais-toi! aux haineux. Selon TMZ La teinte néon et la coupe de cheveux de mulet d’Eilish sont le résultat d’un rendez-vous capillaire détraqué. La coiffeuse a blanchi ses cheveux à un croustillant et une fois qu’ils sont tombés a décidé de se contenter de ce qui restait. J’applaudis à la fois Eilish et le courage de ce coiffeur, maintenant le mulet vert néon est un look signature. Vous allez Cils! Gardez vos cheveux fluo et votre album aussi longtemps que vous le souhaitez!