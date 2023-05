Bill Skarsgård jouera le fils de Nicolas Cage dans la suite de Lord of War

Nicolas Cage sera de retour en tant que marchand d’armes Yuri Orlov dans la suite tant attendue d’Andrew Niccol Seigneur de la guerreet il sera rejoint par l’un des meilleurs jeunes acteurs du moment, Bill Skarsgård.





Variety rapporte que la suite du film de 2005 a finalement été éclairée et arrive à l’écran par le groupe Vendôme et FilmNation Entertainment. De plus, le point de vente confirme que l’histoire deviendra désormais une affaire de famille, Skarsgård rejoignant Cage pour jouer son fils.

L’histoire originale suivait le marchand d’armes russe Orlov, aveuglé par l’ambition et le pouvoir conféré par son entreprise, alors qu’il parcourait différents pays en guerre pour leur fournir des armes du marché noir. Plus il avance dans ses affaires, plus Yuri est en danger dans l’exercice de ses activités, mais il lui est impossible de s’arrêter.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Dans la suite, intitulée Lords of War, le personnage de Cage découvrira qu’il a un fils, et que le jeune homme est également devenu l’un de ses principaux concurrents tentant de surpasser son propre père, les amenant tous les deux à s’affronter dans une guerre qui aura des conséquences désastreuses pour le reste du monde.

« Il y a tellement plus à explorer avec ces personnages », a déclaré le réalisateur Niccol dans le communiqué officiel. « Platon l’a dit le mieux – ‘Seuls les morts ont vu la fin de la guerre.’ J’ai hâte de passer plus de temps en compagnie du charmant diable qu’est Yuri Orlov et maintenant de son fils illégitime – qui s’avère en aucune façon légitime.

Niccol est également connu pour avoir travaillé dans le célèbre Le spectacle de Truman, qui lui a valu une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original. Sa filmographie comprend d’autres grands titres tels que Anonyme, Gattaca et Le terminal.





Cage et Skarsgård, un duo de premier choix

Porte des Lions

Nicolas Cage et Bill Skarsgård traversent tous deux un grand moment de leur carrière. L’un en tant qu’acteur très établi qui a connu une résurgence ces dernières années, et l’autre en tant qu’étoile montante qui fait sa place à Hollywood.

Rien qu’en 2023, Cage a déjà sorti deux films dont la comédie acclamée d’Universal Renfield, où il incarne Dracula. De plus, il a deux autres sorties prévues pour le reste de l’année, Sympathie pour le diable et Le régime de retraite.

L’année dernière, il a joué lui-même dans Le poids insupportable du talent massif aux côtés de Pedro Pascal, et sort deux autres titres, Traversée du boucher et L’ancienne voie.

Quant à Skarsgård, il a connu sa première grande percée en 2017 lorsqu’il a joué le terrifiant clown Pennywise dans Andy Muschietti. Il. Depuis, il a participé à de grandes productions telles que Deadpool 2, Le diable tout le temps, Barbare et récemment dans John Wick Chapitre 4.

Bientôt, l’acteur aura un grand défi devant lui en faisant partie du remake du classique de l’horreur de 1922, Nosferatusoù il jouera le personnage titulaire.