Bill Skarsgard aurait rejoint le casting de « John Wick 4 »

De nouveaux rapports indiquent que « John Wick: Chapter 4 » a ajouté à ses rangs l’acteur Bill Skarsgard, connu du grand public pour son interprétation du clown Pennywise dans « It », une adaptation en deux parties du roman de Stephen King sous la direction par Andy Muschietti.

Skarsgard aurait également fait une brève apparition dans « Deadpool 2 » dans le cadre du groupe anéanti de « X-Force », et ses fans ne se souviendront pas encore de son rôle dans la série Netflix « Hemlock Grove » et la première saison de « Castle ». Rock, « la série d’anthologies annulée qui combinait des éléments des romans et des nouvelles de Stephen King.

Bien que l’acteur ait déjà un niveau de popularité considérable, le voir dans une franchise comme « John Wick » pourrait encore renforcer sa présence dans les médias. Bill Skarsgard est connu pour sa polyvalence dramatique et sa facilité à présenter des expressions faciales variées pour correspondre au ton de sa voix, ce qui en fait un ajout précieux à la franchise d’action.

Le rapport de Collider ne présente pas de détails sur le rôle que Skarsgard présentera dans le nouvel opus de « John Wick », bien qu’il soit noté que l’interprète a de l’expérience avec le co-réalisateur David Leitch, avec qui il a travaillé sur « Deadpool 2″ et » Atomic Blonde », qui aiderait Chad Stahelski, réalisateur principal du film, à décider de l’inclure dans la production.

Depuis sa création, la saga John Wick s’est caractérisée en mettant des acteurs remarquables dans leurs rôles antagonistes. Le premier volet mettait en vedette Michael Nyqvist et Alfie Allen dans les rôles d’un chef de la mafia russe et de son fils, et bien qu’ils ne soient pas des acteurs communément associés aux films d’action, ils ont réussi à présenter un excellent contrepoids à Keanu Reeves, star du film.

Les versements suivants mettront en vedette des noms prometteurs tels que le rappeur Common, Halle Berry et Ruby Rose, dont l’un est à la maison en train de faire un travail remarquable dans leurs séquences d’action respectives, donc au cas où Bill Skarsgard jouerait un rôle antagoniste, ce sera un ajout vraiment intéressant. à la saga. « John Wick: Chapter 4 » devrait sortir en salles le 27 mai 2022.