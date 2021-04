Bill Nelson, candidat en chef de la NASA, parle du programme Artemis et plus encore lors d’une audience au Sénat

Politicien de l’espace démocrate de longue date Bill Nelson a exprimé son soutien au programme Artemis lors d’une audience télévisée de trois heures sur sa nomination en tant qu’administrateur de la NASA mercredi 21 avril.

Nelson, âgé de 78 ans – qui a fait des questions spatiales une question fondamentale au cours de ses décennies en tant que représentant de la Floride à la Chambre et au Sénat – a déclaré que la NASA était toujours techniquement engagée à respecter l’échéance 2024 pour l’atterrissage de personnes sur la lune sous la Programme Artemis , quoique « avec la réalité qui donne à réfléchir que l’espace est dur ». Il a également noté qu’il n’était pas encore autorisé à parler en détail à l’agence de cette date limite, étant donné que sa nomination est toujours en attente.

Le Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports a examiné la confirmation de Nelson aux côtés de deux autres candidats du président Joe Biden: Lina Khan, nouvelle commissaire à la Federal Trade Commission, et Leslie Kiernan, avocate générale du ministère du Commerce. Les candidats seront ouverts aux questions et aux soumissions du comité jusqu’au 5 mai; cependant, le comité est il est prévu de voter sur la nomination de Nelson, mercredi 28 avril.

Nelson a siégé au même comité auquel il a comparu jusqu’à son départ du Sénat en 2018, et l’accueil de ses anciens collègues a été assez chaleureux. Divers membres du comité ont rendu hommage à ce qu’ils ont appelé le leadership de longue date de Nelson en matière de politique spatiale et d’orientation stratégique de la NASA, notamment en prévoyant la valeur des programmes commerciaux d’équipage et de fret dès 2005 et en participant à un navette spatiale s’envoler lui-même en 1986 en tant que représentant du Congrès. Nelson a également été salué pour son rôle clé dans de nombreuses factures d’autorisation de la NASA au fil des ans.

« Je pense que c’est un choix inspiré; je ne peux pas penser à un meilleur Américain vivant pour remplir ce rôle », a déclaré le membre du comité Marco Rubio, R-Fla, lors d’une introduction officielle, ajoutant aux commentaires chaleureux d’autres membres qui auparavant a été les collègues de Nelson lorsqu’il était membre hiérarchique du comité.

Artemis concerne le plomb

Maria Cantwell, D-Wash et présidente du comité, a exprimé son soutien à la NASA tout en exprimant son inquiétude pour l’agence – en particulier la pause mise en œuvre par la NASA en sécurisation des systèmes d’atterrissage pour le programme Artemis Moon en janvier lorsque Biden a repris l’administration; cela dit, SpaceX a été nommé il y a quelques jours pour la pièce de programme cruciale, bien dans le délai prolongé du 30 avril. «À l’heure actuelle, nous avons besoin d’une certitude primordiale pour l’agence – et nous avons besoin d’un leadership régulier et réfléchi», a déclaré Cantwell à propos de Nelson.

En ce qui concerne la SpaceX sélection, Nelson a déclaré aux membres du comité qu’il ne pouvait pas « entrer dans les entrailles, car je ne peux pas parler à la NASA tant que vous n’aurez pas tous décidé de me confirmer », mais a déclaré que toutes les déclarations publiques faites par la NASA montraient que le calendrier d’atterrissage sur la lune d’ici 2024 « est toujours là avec le lauréat ».

Cependant, Nelson a également promis aux membres du comité qu’il assurerait la « résilience » du système d’atterrissage humain d’Artemis – c’est-à-dire avoir des options de sauvegarde au-delà de SpaceX – et de fournir une certaine certitude pour les contrats à long terme soutenant le programme, car cela prend de nombreuses années. pour développer des systèmes de ce complexe.

Nelson a laissé entendre qu’il examinera le calendrier serré pour mettre des bottes sur la lune, actuellement prévu pour seulement trois ans et demi à partir de maintenant. « Je pense que nous devons tous reconnaître que l’espace est difficile et que c’est un calendrier ambitieux, mais c’est ce qui a été déclaré », a-t-il déclaré. Pour ce qui est de Mars – là où la NASA espère envoyer des humains dans les années 2030 – Nelson a déclaré que c’était toujours la chronologie pour le moment, mais que toute conception d’un atterrisseur sur Mars serait soumise à d’autres compétitions.

Autres priorités

Nelson s’est en outre engagé à se concentrer à la fois sur l’exploration humaine et robotique, pour des applications telles que la science et l’ingénierie, pendant son séjour à la NASA. Il a exprimé son soutien à la surveillance du réchauffement climatique à l’aide de satellites d’observation de la Terre, ajoutant qu’il est impossible d’évaluer le problème à moins que les données ne soient correctement collectées et analysées (l’administration Trump avait initiatives de changement climatique dépriorisées et discussion.) Nelson a également rappelé avoir vu la dégradation de l’environnement depuis l’orbite il y a une génération, y compris la déforestation et des tonnes de limon provenant d’un sol érodé filtrant dans l’océan Indien.

Concernant la Chine, Nelson s’est dit préoccupé par la situation du pays histoire de sécurité boueuse avec des informations américaines, et a noté que sous son mandat, la NASA continuerait de respecter l’interdiction du Congrès de tout partage d’informations sur l’espace avec la Chine, alors même que la nation a récemment annoncé son projet de débarquer des humains sur la lune en partenariat avec la Russie, une station spatiale partenaire de longue date de la NASA. (Cela dit, certains experts spatiaux en 2020 ont déclaré que le La menace chinoise est exagérée .)

Nelson a également souligné les récentes réalisations de l’agence, notamment le premier vol d’un hélicoptère (Ingenuity) sur Mars, le retour en toute sécurité de l’équipage de Demo-2 sur un nouveau véhicule américain et la préparation du long retard. Télescope spatial James Webb pour lancement en octobre. Il a également mentionné les retombées de la technologie spatiale, mentionnant spécifiquement la technologie du bras robotique Canadarm par le Canada qui a conduit à les progrès de la chirurgie robotique – qu’il a lui-même expérimenté de première main, a déclaré Nelson.

De son prédécesseur, le choix du président Donald Trump, Jim Bridenstine, Nelson a ajouté, « il a fait un travail remarquable dans des circonstances difficiles, et en conséquence il est devenu très populaire à la NASA », bien qu’il n’ait pas développé cette déclaration. En 2018, Nelson avait exprimé des préoccupations à propos de la nomination de Bridenstine cette année-là – sur la base des antécédents politiques de ce dernier – mais dans son témoignage mercredi, Nelson a souligné «l’amitié» bipartite des hommes et a remercié Bridenstine pour son soutien à la nomination de Nelson.

Plusieurs membres du comité ont posé des questions sur les plans de Nelson pour encourager la diversité à la NASA. Il s’est engagé à accroître la participation et le recrutement des femmes aux postes de haut niveau et a noté qu’il soutenait le candidat de Biden au poste d’administrateur adjoint: Pam Melroy , astronaute et commandant de la navette spatiale qui a quitté la NASA en août 2009 et a depuis occupé des postes de direction à la Federal Aviation Administration et à la DARPA.

« Elle est incroyablement préparée et une personne absolument charmante, et elle et moi allons travailler en équipe », a déclaré Nelson aux membres du comité de Melroy, ajoutant que le candidat de Biden au poste de directeur financier de la NASA serait une femme. ( Jurczyk de la NASA a apporté son soutien Jeudi 22 avril pour la candidate, Margaret Vo Schaus, qui est actuellement directrice des opérations commerciales au bureau du sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie. Vo Schaus a été annoncé après l’audience de Nelson.)

En réponse à une question sur les personnes de couleur à la NASA, Nelson (affirmant qu’il faisait écho aux commentaires de Biden) a déclaré qu’il était important que la composition de la main-d’œuvre de l’agence reflète la diversité de l’Amérique, mais que davantage peut toujours être fait pour augmenter le recrutement. .

Il a également rappelé au comité l’acteur de « Star Trek » Les efforts de Nichelle Nichols pour recruter des astronautes noirs dans les années 1970 et 1980, une époque qui a vu Guy Bluford et Mae Jemison être respectivement le premier homme et la première femme noire américaine dans l’espace. Sur le vol de Nelson en 1986, a-t-il déclaré au comité, il a servi avec l’astronaute noir (et plus tard l’administrateur de la NASA) Charlie Bolden et l’un de ses principaux agents de liaison au sol était l’astronaute noir Frederick Gregory.

Une histoire avec la NASA

Un Nelson ému, retenant ses larmes, s’est adressé au comité au sujet de ses 18 années de travail avec bon nombre des mêmes personnes envisageant sa nomination. « Il y a un piège dans ma gorge quand je pense aux moments merveilleux que j’ai passés avec vous tous, et aux amitiés qui se sont nouées au cours des 18 années que j’ai eu le privilège de servir », a-t-il déclaré. « Donc, vos commentaires sont reçus avec beaucoup de gratitude. Mais maintenant, nous avons une grande tâche devant nous, et si vous décidez tous que vous allez me confirmer, j’attends cela avec enthousiasme et enthousiasme. Il y a beaucoup de l’excitation continue à la NASA en ce moment. «

S’il est confirmé, Nelson sera le quatrième administrateur de la NASA (permanent ou intérimaire) à avoir volé dans l’espace, après Richard Truly, Bolden et Frederick D. Gregory. Mais contrairement aux autres, Nelson n’était pas un astronaute professionnel; au lieu de cela, il a pris congé de sa carrière d’élu pour servir de spécialiste de la charge utile sur un vol de six jours du navette spatiale Columbia en 1986.

Le prédécesseur de Nelson, Bridenstine, a démissionné le 20 janvier en même temps que Biden assumant la présidence; bureaucrate d’agence vétéran Steve Jurczyk dirige la NASA sur une base temporaire depuis lors. Bridenstine, Jurczyk, la Fédération des vols spatiaux commerciaux et les dirigeants démocrates du Comité de la science, de l’espace et de la technologie de la Chambre des représentants des États-Unis ont tous exprimé leur soutien à la nomination de Nelson après son nominé le 19 mars . La Chambre de commerce des États-Unis également a approuvé la nomination Lundi (19 avril).

Nelson a rejoint l’Assemblée législative de Floride en 1972, la Chambre des représentants fédérale en 1978, le Cabinet de Floride en 1994 et le Sénat en 2000, où il a représenté la Floride pendant 18 ans en tant que démocrate au Sénat. Parmi ses réalisations notables, Nelson a dirigé les efforts de collaboration gouvernementale et exploration spatiale commerciale et a préconisé que la mission de la Station spatiale internationale soit prolongé jusqu’en 2030 .

Nelson a perdu sa candidature à sa réélection en 2018 au républicain Rick Scott, qui était auparavant gouverneur de Floride. (Scott siège maintenant au comité du commerce et a félicité son ancien adversaire pour sa nomination.)

La politique spatiale de Biden

L’agence spatiale se trouve à un point pivot crucial des vols spatiaux humains, de l’exploration robotique de Mars et de l’astronomie. Certains indices des priorités de Biden pour Nelson proviennent de l’administration 2022 « budget maigre » pour la NASA qui vient de sortir plus tôt ce mois-ci, qui demande au Congrès d’allouer à l’agence 24,7 milliards de dollars (1,5 milliard de dollars sur 2021). Le gouvernement vise à finaliser un budget complet avant l’expiration du financement actuel le 30 septembre.

La demande de budget de Biden 2022 a souligné l’importance de la science du climat (une direction différente de Trump, qui tentait régulièrement de réduire le poste). Le budget maigre prend également en charge la NASA Retour d’échantillons sur Mars mission de suivi de la Rover de persévérance , qui a atterri le 18 février.

Parmi les autres missions approuvées par le budget principal, citons le projet de la NASA Europa Clipper mission sur la lune glacée de Jupiter, la Mission quadricoptère libellule à la lune de Saturne Titan et au Télescope spatial romain Nancy Grace , qui doit être lancé en 2026 et que l’administration Trump a tenté à plusieurs reprises d’annuler, le Congrès le rétablissant à chaque fois.

La NASA fait également face à une autre décision concernant le sort de la Station spatiale internationale. Actuellement, les agences spatiales partenaires ne se sont engagées à entretenir l’installation que jusqu’en 2024, en seulement trois ans. Des négociations sont en cours avec des partenaires internationaux pour un extension possible jusqu’en 2028 , et l’agence discute également de la possibilité stations spatiales privées à l’avenir. En attendant, l’ISS pivote vers plus de missions commerciales – y compris un tout-privé Mission spatiale Axiom en 2022.

