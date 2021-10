Bill Murray apparaîtra-t-il dans Ant-Man and the Wasp : Quantumania ?

Une enquête localise Bill Murray, star des années 1980 qui a un CV incroyable avec des films comme Ghostbusters, jour de la marmotte ou perdu à Tokyo, dans l’entrée suivante de Univers cinématographique Marvel, Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Le film du héros qui peut changer de taille à volonté et contrôler les fourmis sera très important pour la phase 4 du MCU et établira même la menace de Kang le conquérant.

Quelle est la recherche dont nous vous avons parlé ? Sur le site Mandy.com, John Towsend apparaît comme le double d’action du film Dust Bunny, le titre de production du troisième opus de L’homme fourmi. Le fait est que ce professionnel doublerait Bill Murray, comme indiqué sur ce site Web. Ainsi, l’acteur emblématique des années 80 aurait un rôle dans le Univers cinématographique Marvel. Bombe!

Bill Murray arrive-t-il au MCU?

Mandy a servi de source pour d’autres nouvelles intéressantes qui n’ont pas encore été confirmées, telles que le lien entre le film Docteur Strange dans le multivers de la folie et le personnage Namor. Attention avec cette information qui reste « c’est dans l’air», Mais de nombreux médias ont décidé de faire écho à cette possibilité.

Roseau de Payton, le cinéaste en charge de Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, s’est déclaré fan de Bill Murray dans le passé et a même partagé un autographe que l’auteur a signé une fois. Fait : l’interprète de Venkman dans le chasseurs de fantômes a servi de Torche humaine dans une émission de radio des années 70 et Roseau de Payton était son fan. Le réalisateur cherchera-t-il à jeter son idole dans Ant-Man 3?

Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer Ils reviendront pour le film en tant que Scott Lang, Hope van Dyne, Hank Pym et Janet van Dyne. Le film mettra en scène la présence de Catherine Newton comme Cassie Lang et Jonathan Majors comme Kang le Conquérant. De plus, le retour de Corey étole comme Yellow Jacket. Le film sortira le 17 février 2023.

