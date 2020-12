Bill Gates prévient que la vie pourrait ne pas revenir à la normale avant 2022, à la suite d’une pandémie

Bill Gates a averti Jake Tapper que la vie pourrait ne pas revenir à la normale avant 2022.

Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, estime que la vie pourrait ne pas revenir à la normale avant 2022 en raison de la pandémie de COVID-19, malgré un vaccin en cours de production. Alex Wong / Gates a déclaré à Jake Tapper de CNN que les gens doivent comprendre que la nouvelle d’un vaccin ne signifie pas la fin immédiate de la pandémie. «Je pensais que les États-Unis feraient un meilleur travail pour le gérer», a expliqué Gates. «Ce virus pourrait être plus mortel qu’il ne l’est. Nous n’avons pas eu le pire des cas. Mais ce qui m’a surpris, c’est que l’impact économique aux États-Unis et dans le monde a été bien plus important que les prévisions que j’avais faites il y a cinq ans. «Même jusqu’au début de 2022, à moins que nous aidions d’autres pays à se débarrasser de cette maladie et que nous obtenions des taux de vaccination élevés dans notre pays, le risque de réintroduction sera là», a-t-il déclaré. «Et, bien sûr, l’économie mondiale sera ralentie, ce qui nuit à l’économie américaine d’une manière assez dramatique. « Alors que le vaccin contre le coronavirus est en route, il a été annoncé que les travailleurs de la santé et les citoyens à risque seront les premiers à le recevoir, en plus des responsables de la Maison Blanche. L’Université Johns Hopkins rapporte que près de 300000 Américains sont morts du coronavirus. [Via]