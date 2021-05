Bill Gates a été évincé du conseil d’administration de Microsoft au milieu d’une enquête sur une liaison avec un membre du personnel, selon un rapport

Le départ brusque de Bill Gates du conseil d’administration de Microsoft l’année dernière est survenu alors que la société enquêtait sur une relation passée entre le milliardaire et un membre du personnel de Microsoft qui était jugée inappropriée, selon un rapport.

Microsoft a embauché un cabinet d’avocats externe en 2019 pour mener l’enquête après qu’un ingénieur de Microsoft a allégué dans une lettre qu’elle avait eu une relation sexuelle avec Gates, selon le Wall Street Journal, qui citait « des personnes familières avec l’affaire ». Le conseil d’administration a ensuite décidé que Gates devait démissionner alors que la société poursuivait l’enquête, selon le rapport.

« Nos reportages montrent que cette employée de Microsoft a affirmé dans une lettre qui a finalement été transmise aux membres du conseil d’administration de Microsoft qu’elle avait eu une relation amoureuse sexuelle de plusieurs années avec Bill Gates », a déclaré à Miguel Almaguer, journaliste au Journal, Emily Glazer, qui a aidé à briser l’histoire. aujourd’hui lundi.

« Microsoft a reçu une inquiétude au cours du second semestre de 2019 selon laquelle Bill Gates a cherché à initier une relation intime avec un employé de l’entreprise en 2000 », a déclaré un porte-parole de Microsoft à NBC News. « Un comité du conseil d’administration a examiné le problème, aidé par un cabinet d’avocats externe, pour mener une enquête approfondie. Tout au long de l’enquête, Microsoft a fourni un soutien important à l’employé qui a soulevé le problème. »

Un porte-parole de Gates a nié que l’enquête était la raison pour laquelle il a démissionné du conseil. Au moment de son départ, Gates a déclaré qu’il quittait le conseil d’administration pour «consacrer plus de temps aux priorités philanthropiques».

« Il y a eu une liaison il y a près de 20 ans qui s’est terminée à l’amiable », a déclaré le porte-parole à NBC News. « La décision de Bill de quitter le conseil d’administration n’était en aucun cas liée à cette question. En fait, il avait exprimé son intérêt à consacrer plus de temps à sa philanthropie depuis plusieurs années. »

Le rapport est la dernière bombe impliquant Gates, 65 ans, depuis l’annonce plus tôt ce mois-ci que lui et sa femme, Melinda, 56 ans, divorcent après un mariage de 27 ans.

« L’employée voulait vraiment que Melinda Gates lise cette lettre, et nous ne savons pas si Melinda Gates a lu la lettre, mais c’était quelque chose qui faisait partie des discussions alors qu’ils allaient vers une résolution », a déclaré Glazer.

· Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée. · Inscrivez-vous à la newsletter AUJOURD’HUI!

À la suite de l’annonce du couple de leur séparation, le Journal a rapporté la semaine dernière que le divorce était en préparation depuis des années, en partie à cause des préoccupations de Melinda concernant les relations de son mari avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, qui ont été détaillés dans un article de 2019 par Le New York Times.

Le New York Times a également rapporté dimanche que Gates avait poursuivi des femmes qui travaillaient pour lui chez Microsoft et la Fondation Gates, et que son comportement créait parfois un environnement de travail inconfortable, citant «des personnes ayant une connaissance directe de ses ouvertures». Melinda a également rencontré Gates pour la première fois lorsqu’elle était employée chez Microsoft.

Un porte-parole de Gates a nié les allégations dans une déclaration à NBC News.

« Il est extrêmement décevant qu’il y ait eu autant de contre-vérités publiées sur la cause, les circonstances et le calendrier du divorce de Bill Gates », a-t-elle déclaré. « Votre description de ses rencontres avec Epstein et d’autres à propos de la philanthropie est inexacte, y compris qui y a participé. De même, toute affirmation selon laquelle Gates a parlé de son mariage ou de Melinda de manière désobligeante est fausse. L’allégation de mauvais traitement des employés est également fausse. »

Le couple a accepté un contrat de séparation pour partager sa fortune de 130 milliards de dollars, selon leur demande de divorce. Melinda Gates a également déclaré que son mariage était « irrémédiablement brisé » dans le dossier du tribunal.