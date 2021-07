Big Trouble in Little China est sorti en salles il y a 35 ans aujourd’hui

Gros problème dans la petite Chine est sorti en salles il y a 35 ans, et les fans du classique de John Carpenter célèbrent l’occasion. Réalisé par Carpenter et avec Kurt Russel, le film est largement considéré comme l’un des meilleurs travaux de Carpenter. Il a construit un culte très fort au cours des trois décennies et demie depuis sa première dans les salles, et il ressort clairement des célébrations que nous voyons sur Twitter que le film classique est toujours aussi populaire.

« Joyeux 35e anniversaire à Gros problème dans la petite Chine, l’un de mes films préférés de tous les temps », écrit un fan sur Twitter, publiant une image des coulisses. « Jack Burton est un fou qui est en nous tous. Et nous regardons tous Kurt Russell comme le fait Victor Wong. »

« Heureux 35e à Gros problème dans la petite Chine, un film qui ne cessera jamais de m’apporter de la joie! », tweete un autre fan.

Un message de CGC Comics dit : « Joyeux 35e anniversaire à Gros problème dans la petite Chine! Il y a 35 ans aujourd’hui, la comédie d’action bien-aimée de John Carpenter sortait en salles. Nous n’avons pas pu nous empêcher de partager cette couverture hilarante de Boom! Studios mettant en vedette la chemise emblématique de Kurt Russell du film ! »

Et un autre tweet de Buzzn The Tower dit : « Il y a 35 ans aujourd’hui Gros problème dans la petite Chine sortit de! Des effets spéciaux sauvages aux doublures uniques de Jack Burton, nous adorons ça Jean Charpentier chef-d’œuvre. N’oubliez pas que tout est dans les réflexes. »

Avec Russell, Gros problème dans la petite Chine met également en vedette l’acteur prolifique James Hong dans le rôle de Lo Pan. Hong a fait la une des journaux ces derniers temps après qu’il a été récemment révélé qu’il obtenait enfin son étoile attendue depuis longtemps sur le Hollywood Walk of Fame. Bien qu’il ait plus de 600 crédits, Lo Pan est l’une de ses performances les plus connues. Kim Cattrall, Dennis Dun, Victor Wong, Kate Burton, Donald Li et Carter Wong figurent également dans le film.

Nous vivons à l’ère des redémarrages et des remakes, mais il n’y a jamais eu de suivi pour Gros problème dans la petite Chine. Ce n’est pas nécessairement faute d’avoir essayé de la part d’Hollywood. Dès 2015, Dwayne Johnson cherchait à lancer un nouveau film, et la rumeur disait qu’il jouerait le rôle du nouveau Jack Burton. Peut-être en raison de plaintes de fans, il a été annoncé plus tard en 2018 que le projet serait une suite qui ne refondrait pas le rôle de Kurt Russell. L’état actuel du projet est inconnu.

Pendant ce temps, le film a également engendré toutes sortes de produits dérivés, car il est resté populaire auprès des fans au cours des 35 dernières années. L’histoire s’est poursuivie dans diverses séries de bandes dessinées, y compris un croisement avec Évadez-vous de New York. Figurines d’action, Funko Pop! jouets, un jeu vidéo et un jeu de société basés sur Gros problème dans la petite Chine ont également été publiés au fil des ans.

Joyeux 35e anniversaire à Gros problème dans la petite Chine! Le film est actuellement diffusé sur Starz et peut être loué numériquement sur d’autres plateformes si vous souhaitez revisiter le film emblématique. Vous pouvez également voir ce que les autres disent pour célébrer le film sur Twitter.

« Tout est dans les réflexes… »

Libéré 🎬 #OnThisDay en 1986,

