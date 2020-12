«  Big Sky  »: Jade Pettyjohn parle des blessures de son personnage – «  Le public devrait être très préoccupé  »

La nouvelle série d’ABC Grand ciel est plein de rebondissements que les fans ne verront pas venir. Cette semaine, l’une des sœurs disparues fait des progrès lorsqu’il s’agit d’une tentative d’évasion. Cependant, les choses ne se passent pas comme les téléspectateurs pourraient l’espérer, et l’épisode 3 est un épisode de bord de votre siège du début à la fin.

[Spoiler alert: This article contains spoilers from ‘Big Sky’]

Natalie Alyn Lind, Jesse James Keitel et Jade Pettyjohn dans «Big Sky» | ABC / Darko Sikman



Deux sœurs sont enlevées, ce qui lance une recherche pour savoir où elles se trouvent

Deux sœurs adolescentes, Danielle (Natalie Alyn Lind) et Grace (Jade Pettyjohn), sont enlevées par un chauffeur de camion nommé Ronald Pergman (Brian Geraghty) qui est impliqué dans un réseau de trafic sexuel. Le petit ami de Danielle, Justin (Gage Marsh), fait participer ses parents enquêteurs privés, Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) et Cody Hoyt (Ryan Phillippe), ainsi que la partenaire détective privé de Cody, Cassie Dewell (Kylie Bunbury). Ils recherchent les filles disparues, mais lorsque Cody se rapproche trop, un soldat d’État nommé Rick Legarski (John Carroll Lynch) le tire et le tue. Il s’avère que Rick est également impliqué dans le réseau de trafic sexuel avec le chauffeur de camion.

Grace s’échappe, mais pas pour longtemps

Jade Pettyjohn dans «Big Sky» | ABC / Darko Sikman

Jenny et Cassie poursuivent la recherche des sœurs ainsi que de Cody, qui, selon elles, a disparu. Pendant ce temps, Danielle et Grace sont retenues captives avec Jerry (Jesse James Keitel), qui a été kidnappé juste avant eux. Tous les trois essaient de manipuler Ronald, mais cela ne sert à rien. Cependant, ils parviennent à plier un cadre latéral en métal de l’attache de remorque dans laquelle ils sont retenus, et Grace est capable de se glisser après s’être libérée de ses chaînes. Mais sans la force des trois, les autres ne peuvent pas s’échapper avec elle.

Grace parvient à se libérer grâce à un système de drainage même si tout le sol et le tuyau s’effondrent pendant qu’elle est à l’intérieur. Elle s’en sort et se rend dans le désert, mais Rick est sur sa piste et il la trouve alors qu’elle enrôle un pêcheur pour son aide. Rick tire sur l’homme avec une flèche, le tuant. Grace essaie de s’échapper, mais Rick l’attrape. Elle lui jette un hameçon, qui se prend dans sa joue et lui laisse quelques instants précieux pour s’évader. Mais ce n’est pas assez de temps, car Rick lui tire deux fois une flèche dans la jambe. Il la ramène là où sa sœur et Jerry sont détenus, et il est assez clair qu’elle va avoir besoin de soins médicaux.

Jade Pettyjohn parle des blessures de son personnage

Jade Pettyjohn, qui joue Grace, a récemment parlé avec Entertainment Weekly de ce qui s’est passé. On lui a demandé à quel point le public devrait être inquiet pour Grace en ce qui concerne ses blessures causées par les flèches. Sans médicament ou sans moyen de soigner correctement les blessures, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite, et Pettyjohn dit que nous devrions tous être «très inquiets». Elle taquine même ce qui va arriver dans le prochain épisode, en disant qu’ils vont essayer de «la sauver et c’est très dégoûtant». Que pourrait-elle impliquer?

«Le public devrait être très concerné», a révélé Pettyjohn. «Parce qu’elle a non seulement été touchée par une flèche à la jambe, mais aussi à travers sa jambe. Ces deux flèches ont complètement traversé sa jambe. Elle n’a aucun médicament ni aucun moyen de nettoyer la plaie. De toute évidence, ils ne peuvent pas obtenir de points de suture. Ce qui m’excite dans l’épisode 4, c’est qu’ils essaient d’aider la plaie d’une manière très, très étrange et essaient de la sauver et c’est très dégoûtant. Mais il y a beaucoup de répercussions sur sa blessure, la perte de sang et l’adrénaline qui a finalement diminué et le poids de sa blessure qui a commencé. C’est quelque chose que les trois filles doivent gérer.

La vie de Grace pourrait-elle être en danger? Ce n’est pas clair à ce stade, mais la façon dont cette série se déroule, il semble que tout pourrait arriver. Cody est décédé dans le premier épisode dans une tournure choquante des événements, donc c’est certainement quelque chose dont les téléspectateurs devraient s’inquiéter. Grace aura sûrement besoin de soins médicaux bientôt. Mais l’obtiendra-t-elle? Et pourront-ils s’échapper?

Espérons que les fans obtiendront des réponses indispensables dans le prochain épisode de Grand ciel le mardi 8 décembre, à 22 h HNE