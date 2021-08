Big Sean affirme qu’il a grandi de deux pouces cette année dans une nouvelle vidéo

in







Big Sean est devenu Bigger Sean et voici comment il l’a fait.

Big Sean a révélé qu’il avait grandi de deux pouces au cours de la dernière année après avoir travaillé à augmenter sa taille avec un chiropraticien.

Il est indéniable que nous, en tant que société, sommes fascinés par la taille. Internet le perd régulièrement lorsque nous découvrons que quelqu’un est beaucoup plus grand ou plus petit que nous ne le pensions. Qu’il s’agisse de légendes de dessins animés comme Peppa Pig, qui mesurerait plus de 7 pieds de haut, ou d’icônes adolescentes comme JoJo Siwa ayant exactement la même taille que des stars comme Brendon Urie, nous aimons tous un titre en hauteur.

Maintenant, Big Sean, qui a 33 ans, vient de laisser échapper qu’il a réussi à grandir de deux pouces et voici comment il l’a fait.

Quelle est la taille de Big Sean ?

Quelle est la taille de Big Sean ? Big Sean révèle comment il a grandi de deux pouces au cours de la dernière année. Photo : Kevin Mazur/Getty Images pour The Recording Academy, @bigsean via Instagram

Jusqu’à récemment, Big Sean mesurait 5 pieds 8 pouces, mais le rappeur affirme maintenant qu’il mesure 5 pieds 10 pouces. Dans une récente histoire Instagram, Big Sean a parlé de sa nouvelle taille. La superstar a posté une vidéo de lui debout à côté d’un de ses amis, qui mesure 5 pieds 10 pouces, montrant qu’ils n’ont pas la même hauteur l’un que l’autre.

Big Sean a sous-titré le message: « Comment putain, je grandis de 2 pouces? Chiropraticien pendant un an d’affilée deux fois par semaine, c’est comme ça ». Il a ensuite ajouté: « Straight Spine c’est comme ça. Je ris parce que c’est réel. » Pour tous ceux qui doutent des commentaires de Big Sean, il existe des preuves scientifiques qu’un chiropraticien peut vous aider à grandir en redressant votre colonne vertébrale.

Pourquoi Big Sean s’appelle Big Sean ?

Parler à E! News sur la façon dont il a obtenu son nom de scène, Big Sean a déclaré: « Les gens pensent que c’est pour toutes les mauvaises raisons. J’ai grandi à Detroit, j’avais un mentor, il s’appelait Sean. Dans le quartier, c’était quelqu’un qui gardait les enfants sur une note positive. Il mesurait 6’8″ et j’avais 11, 12 ans donc j’avais 4’8 ».

Il a ensuite révélé: « Juste pour être drôle, j’ai dit: » Vous devez m’appeler Big Sean et lui Little Sean. « »

