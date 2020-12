Big Hero 6 Favorite Baymax obtient une nouvelle série dérivée Disney + animée

Le professionnel de la santé spongieux préféré de tous, Baymax, revient pour une série animée portant son nom et devant faire ses débuts sur Disney + au début de 2022. Le studio a annoncé lors du récent événement Disney Investor Day qui a officiellement commandé le Grand héros 6 spin-off pour aller de l’avant, avec Baymax! marquant la toute première série animée de Walt Disney Animation Studios.

Vient d’être annoncé: @DisneyAnimationLa toute première série animée originale de @DisneyPlus: Baymax !, Zootopia + et Tiana arrivent en 2022, et Moana, la série, en 2023. pic.twitter.com/s7aOht4uU6 – Disney (@Disney) 11 décembre 2020

Baymax! se déroulera à nouveau dans la ville fantastique de San Fransokyo et se concentrera principalement sur le robot de santé préféré des fans avec la petite tête et le grand cœur. La série a été créée par Don Hall, le réalisateur oscarisé de Grand héros 6, qui a fourni quelques détails supplémentaires sur la direction de la série.

Décrivant Baymax! comme « une continuation du film » qui permettra une exploration plus approfondie de la ville futuriste de San Fransokyo, Hall a poursuivi en disant que « la série se concentre vraiment sur le protocole original de Baymax, qui est d’être un robot infirmier. » Chaque épisode introduira un nouveau personnage sous la forme d’un patient que Baymax tentera finalement d’aider. Hall a également expliqué que Baymax aura une « nouvelle fonctionnalité qui lui permettra de se déplacer rapidement dans les rues » de l’animation de San Fransokyo « à la recherche de patients ». Le retour d’un personnage aussi charmant est une raison suffisante pour se réjouir, et l’histoire légère semble être le moyen idéal de le ramener pour une autre aventure amusante sans vergogne.

Grand héros 6 a été publié en 2014 par Walt Disney Animation Studios et publié par Walt Disney Pictures. Réalisé par Don Hall et Chris Williams, le film est (très) vaguement basé sur la bande dessinée Marvel du même nom et raconte l’histoire de Hiro Hamada, un jeune prodige de la robotique, qui, avec Baymax, le robot fournisseur de soins de santé de son défunt frère, forme une équipe de super-héros pour combattre un mystérieux méchant masqué. Avec les voix de Scott Adsit, Ryan Potter, Daniel Henney, TJ Miller, Jamie Chung, Damon Wayans Jr., Genesis Rodriguez, Alan Tudyk, James Cromwell et Maya Rudolph, Grand héros 6 a rencontré un succès à la fois critique et commercial, rapportant plus de 657,8 millions de dollars dans le monde et devenant le film d’animation le plus rentable de l’année.

Baymax! ce n’est cependant pas la première fois que la propriété est scindée en une série, avec Big Hero 6: La série ayant été créée sur Disney XD le 20 novembre 2017. Agissant comme une suite directe du film, la série en est maintenant à sa troisième saison qui a débuté en septembre de cette année.

le Grand héros 6 spin-off n’est que l’un des nombreux nouveaux projets Disney animés à destination de Disney +, y compris un Moana série prévue pour 2023 qui suit le voyageur fougueux titulaire alors qu’elle s’aventure à nouveau au-delà de la sécurité de son île polynésienne, la maison de Motunui. Le studio a également annoncé Zootopia Plus, basé sur la comédie d’animaux parlants, dont la sortie est prévue pour 2022, et Tiana, une série basée sur l’héroïne des années 2009 La princesse et la grenouille, qui sera également présenté en 2022. Plusieurs projets Pixar sont également prévus pour le service de diffusion en continu dans un proche avenir, notamment Jours creusés, et une série basée sur Voitures. Nul doute qu’en ce qui concerne Disney, tout le monde est satisfait de ses soins. Cela nous vient grâce à Disney Investor Day 2020.

