«  Big Brother  »: Memphis Garrett révèle la signification de son mot de code et celui de Noël Abbott, «  Laundry  »

Grand frère 22 Les stars Memphis Garrett et Christmas Abbott ont travaillé en étroite collaboration pendant leur séjour dans la maison Big Brother. Tout au long de la saison, les deux se sont retrouvés tomber amoureux l’un de l’autre, malgré des relations sérieuses. De nombreux fans ont pensé avoir remarqué un showmance qui se préparait entre le couple parce qu’ils pensaient que les deux partageaient un baiser et supposaient que leur mot de code, «lessive», représentait quelque chose concernant leur relation potentielle.

Moins de deux mois après BB22 emballé, Memphis et Christmas ont annoncé qu’ils avaient commencé à sortir ensemble. Memphis a révélé la signification de leur mot de code dans une exclusivité publiée quelques jours après l’annonce.

Deuxième place, Memphis Garrett, Dan Gheesling, vainqueur de la «Grande Finale de la Saison 10 de Big Brother» | Frederick M. Brown

Memphis Garrett et Christmas Abbott étaient de proches alliés pendant « Big Brother 22 »

BB10 finaliste Memphis Garrett et BB19 le finaliste Christmas Abbott est revenu pour Big Brother 22: All-Stars. Au cours de la première semaine, Memphis a créé une alliance de six personnes, le Comité, et a invité Noël, qui a accepté de se joindre.

Le groupe a dominé la majorité des compétitions, assurant la sécurité des alliés jusqu’à la triple expulsion historique. Après la rupture de l’alliance, Christmas et Memphis sont restés proches et leur relation s’est renforcée lorsqu’ils se sont assis ensemble sur le bloc.

Perçu comme la plus grande menace pour la concurrence, le BB10 le finaliste a été éliminé à la cinquième place, Noël le suivant à la maison du jury.

Les fans ont spéculé sur la signification du mot de code « blanchisserie » de Memphis et de Noël

Pendant leur séjour à la maison, Memphis et Christmas ont établi une relation étroite et de nombreux téléspectateurs ont remarqué des étincelles romantiques entre les deux.

De plus, Noël a apparemment chuchoté quelque chose dans l’oreille de Memphis avant d’aller se coucher, et les fans ont cru que le couple avait partagé un baiser, bien que le couple, qui était en relation avec d’autres personnes à l’époque, le nie.

Memphis et Noël ont également utilisé un mot de code, «lessive», et plusieurs fans ont pensé que le sens avait quelque chose à voir avec le prétendu baiser qu’ils avaient partagé. Les deux ont commencé à l’utiliser souvent et ont noté que c’était leur partie préférée de la journée plusieurs fois.

Au cours d’une conversation, Memphis a déclaré qu’il souhaitait avoir «plus de temps pour la lessive» ce jour-là. Christmas a accepté et a affirmé qu’elle se sentait «trompée» et «frustrée» par rapport aux restrictions.

De plus, parfois le les aliments couperaient et montrez une autre pièce quand ils ont mentionné le mot de code. Par conséquent, de nombreux fans ont commencé à supposer que cela avait quelque chose à voir avec leur relation.

Memphis révèle la signification de « lessive »

Moins de deux mois après avoir quitté le Grand frère house, Memphis et Christmas ont mis fin à leurs relations respectives pour commencer à se fréquenter. Dans une exclusivité avec Us Weekly, le BB10 Le finaliste a expliqué qu’il savait qu’il voulait être avec Noël vers la sixième semaine à la maison, mais a insisté sur le fait que les deux ne «franchissaient jamais une ligne».

Il affirme également qu’ils ne se sont jamais embrassés ni n’ont passé de temps ensemble dans la maison du jury. Au lieu de cela, le BB22 star a déclaré que les deux avaient établi une véritable connexion «de l’intérieur vers l’extérieur».

De plus, Memphis a révélé la vraie signification de leur mot de code, expliquant qu’il faisait référence au moment où ils savaient que les flux en direct étaient en panne, leur permettant de partager des informations personnelles qu’ils ne voudraient pas capturer par les caméras.

Grand frère 23 revient l’été prochain.