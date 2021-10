Bienvenue sur Earth Trailer envoie Will Smith dans l’aventure ultime

Disney Plus et National Geographic ont publié la première bande-annonce officielle de la série originale en six parties Bienvenue sur Terre, avec Will Smith et diffusé en décembre. Cette nouvelle série suit Smith dans une aventure à travers le monde, guidé par des voyageurs experts alors qu’il explore les plus grandes merveilles de la Terre et certains de ses secrets les plus cachés. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous et voir quelques images de l’aventure.

« J’ai une confession à faire. Je n’ai jamais escaladé une montagne, je n’ai jamais nagé dans un lac. J’étais dans une grotte une fois. Je commence à penser que j’ai peut-être raté quelque chose », Will Smith dit dans la bande-annonce. « J’ai demandé aux meilleurs explorateurs des temps modernes : emmenez-moi au bout du monde. Et ils ont dit : ‘Oh, nous pouvons aller plus loin que ça.' »

Les guides qui guideront Smith dans ce voyage d’exploration comprennent la biologiste marine et exploratrice National Geographic Diva Amon, les expéditions polaires Dwayne Fields, l’ingénieur et explorateur National Geographic Albert Lin, la photographe National Geographic Cristina Mittermeier et l’alpiniste Erik Weihenmayer. Inutile de dire qu’il est entre de bonnes mains.

La série en six parties, diffusée en décembre, est produite par le cinéaste nominé aux Oscars Darren Aronofsky, Protozoa Pictures, Jane Root’s Nutopia et Westbrook Studios. Will Smith (53 ans) n’a pas fait grand-chose de cela auparavant, donc pour l’acteur, cela devrait être une véritable aventure.

« C’était 92 tournages, 34 pays, et tout tourne autour des mondes cachés qui nous entourent », Jane Root, productrice exécutive de Bienvenue sur Terre pour Nutopia lors d’une présentation à la TCA Summer Press Tour le mois dernier. « L’une des grandes choses que Will a dites lors de la création de ce film est la façon dont sa grand-mère lui a dit que les meilleures choses dans la vie sont de l’autre côté de la peur, et c’est exactement ce qu’il croit. Il raconte qu’il n’a jamais grimpé un montagne, il n’avait jamais été dans une grotte, n’avait jamais dormi dans une tente, et il a décidé de faire ces choses il y a quelques années. »

Bienvenue sur Terre, qui est également un célèbre slogan de Will Smith du Jour de l’Indépendance, a été annoncé pour la première fois en décembre 2020 et est le dernier projet d’équiper Aronofsky avec Will Smith et Nutopia pour National Geographic après 2018 Un rocher étrange. Disney a travaillé sur plusieurs autres projets avec des acteurs et National Geographic pour essayer de diversifier leur service de streaming et d’exploiter de nouveaux marchés. Maintenant que la société a un véritable foyer, elle peut explorer le monde avec de nouveaux documentaires et émissions disponibles à la télévision et en streaming.

Will Smith n’est de loin pas le dernier à partir à l’aventure et qui sait, il pourrait même lancer une nouvelle série sur la plateforme. Regardez la bande-annonce et dites-nous ce que vous en pensez. Personnellement, j’aime voir de nouvelles séries comme celle-ci car cela ajoute un élément à la plate-forme qui la rend amusante, amusante et intéressante. Sortir les gens de leur élément et apprendre dans le processus. Laissez-nous votre commentaire et n’oubliez pas de continuer à suivre pour toutes les dernières nouvelles et mises à jour. Vous pouvez également voir Will Smith dans King Richard en novembre.