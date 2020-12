Bienvenue à M Town, la ville où tout est sur la BMW M

Comment un Ville M, une ville où tout tourne autour de la BMW M? C’est ce que nous avons découvert il y a quelques années dans une série de vidéos sur une ville, certainement utopique pour certains, où toute la vie urbaine tourne autour de BMW M.

Eh bien, il est temps de retourner à M Town. Et on y voit des modèles M pour tous les goûts, parmi ceux que nous pouvons acheter aujourd’hui, comme certains qui font déjà partie de l’histoire de BMW M, comme le protagoniste immaculé de M3 E30 dans cette vidéo. Et nous avons encore un aperçu de ce à quoi s’attendre de M.

Par exemple, vous pouvez voir Markus Flasch, l’actuel directeur de BMW M, lire un journal (appelé le Lap Times), assis dans le coffre de la future M3 Touring.

Et juste après cela, nous avons un aperçu du seul pick-up M3, montrant son côté utilitaire, ayant été utilisé pour transporter le premier chargeur électrique à M Town, en anticipant le premier M à brancher dans la prise – ce sera une version de hautes performances de la nouvelle BMW i4. Pour savoir quand cela sera révélé, jetez un œil au numéro de téléphone que nous pouvons trouver à la porte:

Il est également possible de voir une façade d’immeuble avec le camouflage typique que l’on retrouve dans les prototypes de test de la marque, ce que le M Town Racing Team anticipe – certainement à voir, bientôt, sur YouTube.

Le petit film regorge de petits détails délicieux, comme le réveil en forme de compte-tours, une BMW M2 comme voiture de livraison de pizza, et les youtubers bien connus Shmee150 et… M. AMG, de la chaîne Remove Before Course.

Il y a 18 modèles BMW M que nous pouvons voir dans cette vidéo à M Town (filmé dans la ville de Sofia, Bulgarie), du M2 Competition au M8 Competition, en passant par les nouveaux M3 et M4 – pouvez-vous détecter tous les autres? La plupart des modèles que nous voyons sur les lieux, cependant, proviennent de clients privés, qui ont mis leurs véhicules à disposition pour réaliser cette vidéo.