Bienvenue à Derry: la série It Prequel trouve ses showrunners, Andy Muschietti pourrait réaliser le premier épisode

La Ce La série préquelle avance avec ses co-showrunners en place. Variété rapporte que Jason Fuchs et Brad Caleb Kane seront les co-showrunners de Bienvenue à Derryune série HBO Max qui se déroule des décennies avant les événements de la Ce films du réalisateur Andy Muschietti. Il a également été rapporté que Muschietti voulait diriger le premier épisode de la série, mais il n’a pas signé pour le faire pour le moment. Andy Muschietti est producteur exécutif de la série avec Barbara Muschietti sous leur bannière Double Dream aux côtés de Fuchs et Kane.





Les Muschiettis ont conçu l’histoire pour Bienvenue à Derry avec Fuchs, qui a écrit le téléplay pour le pilote. Il n’y a pas grand-chose qui a été révélé sur la série préquelle, mais ce que l’on sait, c’est qu’elle se déroule bien avant Ça : Chapitre 1. Nous pouvons supposer que la série plongera plus profondément dans l’histoire de Derry et comment un certain clown habitant les égouts a terrorisé la ville du Maine. Aucun acteur n’a encore été annoncé pour le projet.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ce est basé sur le roman original de Stephen King, qui a déjà été adapté en mini-série ABC en 1990 par Tommy Lee Wallace. En 2017, Ça : Chapitre 1 est sorti en salles avec un grand succès, présentant Bill Skarsgard comme le nouveau Pennywise après la performance précédente de Tim Curry. Ça : Chapitre 2 est sorti en 2019, également avec des profits élevés au box-office.

Ce n’était pas un grand choc lorsqu’il a été annoncé que Muschietti Ce les films auraient un suivi. Ensemble, les films ont rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office, et depuis la sortie du deuxième film, il y avait eu des rumeurs selon lesquelles une suite serait faite qui continuerait l’histoire. Bien qu’un autre long métrage ne soit pas en dehors du domaine du possible, la décision a finalement été prise d’explorer d’abord les origines de Pennywise avec une série préquelle.





La franchise It s’agrandit avec la série HBO Max

Ça : Chapitre 2 L’écrivain Gary Dauberman a précédemment commenté les perspectives d’expansion de la franchise. Dans une interview de 2019 avec Comic Book Movie, il a évoqué la probabilité d’une autre suite à venir. Dauberman a taquiné qu’il y avait encore tellement de choses sur l’histoire de Pennywise qui n’avaient pas été explorées, ce qui rend Ce mûr pour une suite. À l’époque, il avait également souligné depuis combien de temps la créature monstrueuse était là, préfigurant l’annonce qu’il s’agirait d’une préquelle qui continuerait l’histoire.

« Tout ce qui concerne l’univers de Stephen King m’intéresse, mais il n’y a qu’une partie de l’histoire que nous pourrions raconter dans les deux films », a expliqué Dauberman. « Il y a certainement des éléments du roman sur lesquels vous pourriez développer et faire son propre film. C’est juste une question de savoir si les gens veulent le voir ou non, mais je pense que c’était sur cette planète pendant très, très, très longtemps et c’est beaucoup d’effusion de sang et beaucoup d’histoires à raconter et je pense que vous pourriez le faire à coup sûr. »

Bienvenue à Derry n’a pas encore de date de première fixée sur HBO Max.