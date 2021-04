Bientôt, vous pourrez transférer des discussions WhatsApp entre les téléphones Android et iOS

L’un des inconvénients de Whatsapp est-ce que les conversations enregistrées sur la plateforme ils ne peuvent pas être transportés quand tu passes d’un téléphone Android à un iPhone et vice versa. Pour le moment, les sauvegardes des conversations enregistrées par les deux types d’appareils résident sur deux systèmes d’archivage et de stockage complètement différents et incompatibles entre eux, mais bientôt les choses vont changer. Selon certaines captures d’écran interceptées sur les dernières versions préliminaires de l’application de messagerie, les développeurs travaillent enfin sur une outil d’échange qui vous permet de transporter les chats générés sur Android vers iOS et vice versa, de manière à permettre la migration entre les deux appareils sans avoir à renoncer à vos anciennes conversations.

Pour annoncer la nouveauté était la communauté de WABetaInfo qui a publié un écran préliminaire de la nouvelle fonctionnalité en action. Ce sera essentiellement un outil qui exportera tous les chats présent sur l’appareil dans un format compatible avec la version de WhatsApp dédiée à l’autre système d’exploitation. On ne sait pas exactement comment le transfert se déroulera: WhatsApp pour Android et pour iOS utilisent deux systèmes de stockage en ligne différents pour stocker les conversations: d’une part Google Drive avec la connexion Gmail du propriétaire du téléphone, d’autre part iCloud qui fait le même chose en utilisant l’identifiant Apple de l’utilisateur. Il est possible que WhatsApp demande aux utilisateurs d’Android de s’authentifier sur le compte iCloud de l’appareil sur lequel ils souhaitent transférer les chats et la même chose se produit en sens inverse.

Le résultat sera double. Tout d’abord, les utilisateurs pourront enfin changer le type de téléphone sans crainte de perdre toutes les conversations accumulées au fil des années sur votre gadget: la perte de chats a influencé et continue d’influencer les choix de nombreux consommateurs qui, pour ne pas dire adieu aux souvenirs stockés sur le téléphone, restent avec un Android appareil ou iOS malgré le désir de changement. La nouveauté est aussi une étape fondamentale pour rendre possible utiliser WhatsApp sur plusieurs appareils en même temps – une autre fonctionnalité sur laquelle les développeurs travaillent depuis un certain temps. Cependant, on ne sait pas combien de temps il faudra à l’équipe technique pour atteindre ce résultat: la fonction de transfert de chat elle-même n’a pas encore de date de sortie officielle.

