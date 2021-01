Bientôt, votre téléviseur ne sera peut-être pas compatible avec certaines vidéos YouTube et Netflix

Netflix et YouTube Je travaille sur un nouveau format de contenu en streaming qui pourrait se révéler à l’avenir incompatible avec certains téléviseurs sur le marché. La nouvelle n’est pas officielle, mais elle circule sous forme de rumeur depuis un certain temps maintenant et ces jours-ci, elle a trouvé une confirmation indirecte dans un communiqué de presse publié d’un fabricant de puces qui fabrique ses propres composants pour décoder ce contenu.

C’était pour mettre l’histoire à l’honneur Synaptiques, une entreprise américaine qui produit des puces et des composants électroniques de divers types. L’un de ses derniers produits est un processeur multimédia dédié qui sera capable de traiter de manière transparente les flux vidéo encodés au format AV1. La technologie de compression, d’encodage et de distribution vidéo se répand rapidement en ligne car elle est particulièrement efficace par rapport à celles utilisées jusqu’à présent, mais elle nécessite une plus grande capacité de traitement ou la présence de puces dédiées à cet effet. Le support – nous apprenons du communiqué de presse – cependant, ce sera une exigence pour certains des contenus publiés à l’avenir par YouTube et Netflix.

N’arrivant pas des deux sociétés concernées, les informations doivent être prises à la pince jusqu’à une confirmation officielle qui ne pourra cependant jamais arriver: Netflix et YouTube ne sont pas tenus de communiquer au préalable leurs projets sur le format de distribution de leurs contenus. Il n’en reste pas moins que le format AV1 connaît en effet une croissance rapide et les avantages liés à son utilisation sont indéniables: avec la même qualité d’images transférées avec ce système, les ressources nécessaires sont moindres. Le problème est que la technologie peut ne pas être prise en charge sur téléviseurs et décodeurs avec des capacités de calcul limitées et pas de puces pour un décodage particulièrement récent.

Deux aspects de l’histoire rassureront les utilisateurs des deux services. Pendant ce temps, il est possible que Synaptics ait publié les informations sur la base de données non officielles; de plus, il est peu probable que Netflix et YouTube décident de couper les utilisateurs de l’utilisation de l’ensemble de leur catalogue de contenus: éventuellement, la gamme de contenus que ce codec nécessitera sera limitée à ceux Résolution 4K et 8K, ce qui, pour être vu, nécessitera des téléviseurs haut de gamme très probablement équipés des ressources matérielles et logicielles nécessaires pour utiliser le codec AV1.

