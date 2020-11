Biden va former une «  armée athée transgenre  », selon un militant chrétien anti-LGBT

Le militant chrétien anti-LGBT + Gordon Klingenschmitt. (Priez au nom de Jésus / YouTube)

Un militant chrétien anti-LGBT + et ancien législateur républicain a affirmé que le président élu Joe Biden était en train de former une «armée athée transgenre».

Gordon Klingenschmitt est un ancien aumônier de la Marine qui a servi à la Chambre des représentants du Colorado de 2015 à 2017, et est maintenant un activiste chrétien anti-LGBT + et un «conférencier motivateur» qui s’appelle «Dr Chaps».

Dans un récent bulletin à ses partisans, Klingenschmitt a averti que Joe Biden envisageait de former une «armée athée transgenre pour l’antéchrist».

Dans le bulletin, il a fait référence au discours de victoire de Biden, dans lequel il a remercié les Américains «gays, hétérosexuels et transgenres» pour leur soutien, sa promesse de renverser l’interdiction militaire trans de Donald Trump et d’autres engagements à protéger la communauté LGBT +.

Mais Klingenschmitt a insisté sur le fait que Biden cherchait à «transgenrer l’armée et à punir les troupes chrétiennes», écrivant: «Les femmes soldats et les étudiantes seront forcées de partager des douches et des chambres communes avec des hommes ou des garçons travestis avec l’anatomie masculine, dans les heures suivant l’inauguration de Biden. . »

Il a ajouté: «Les troupes chrétiennes qui s’opposent au partage de douches mixtes et de couchettes avec une anatomie de genre opposé seront vilipendées comme des« discriminateurs »et punies, rétrogradées, renvoyées ou traduites en cour martiale.

« Écoutez-moi bien. Le diable veut une armée athée pour l’antéchrist, bientôt.

Le militant chrétien Gordon Klingenschmitt est connu pour avoir fait des commentaires bizarres et haineux sur les personnes LGBT +.

Gordon Klingenschmitt est devenu connu pour avoir fait des déclarations absurdes et haineuses à propos de la communauté LGBT +.

Il a récemment affirmé que la loi sur l’égalité, qui protégerait les personnes LGBT + de la discrimination, offrirait des protections à ceux qui commettent l’inceste, la nécrophilie, pl’édophilie et la zoophilie.

En 2015, lorsque le Conseil exécutif national des Boy Scouts a levé l’interdiction des dirigeants scouts gays, Klingenschmitt a déclaré qu’ils devraient être «noyés».

S’exprimant dans son émission YouTube «Priez au nom de Jésus», il a déclaré: «Si votre garçon est dans l’une de ces organisations, vous devez sortir de là, car ce qu’ils vont faire est de promouvoir les hommes homosexuels dans le mentorat et le camping. avec vos garçons dans les bois et cela mènera à la maltraitance des enfants.

Il a ajouté qu’il serait préférable que «ces agresseurs d’enfants homosexuels soient jetés à la mer et noyés que d’être autorisés à faire pécher un enfant».

En 2018, il a affirmé que Rue de Sesame L’écrivain Mark Saltzman, qui a déclaré qu’il considérait Bert et Ernie comme homosexuels, essayait de «recruter les enfants de couples hétérosexuels».

« Mark Saltzman, en projetant sa sexualité sur des marionnettes d’enfants bien-aimés, il essaie en fait de recruter des enfants dans son style de vie pervers afin de pouvoir éventuellement les recruter pour devenir ce qu’il est », a déclaré l’activiste chrétien.

«Les homosexuels, parce qu’ils n’ont pas leurs propres enfants, doivent recruter les enfants de couples hétérosexuels afin de continuer et de propager leur propre population de partenaires sexuels disponibles.

«Ils pervertissent et recrutent des enfants en faisant ces fausses allégations et c’est un esprit démoniaque en vous, Mark Saltzman, qui [is] cibler les enfants pour votre propre plaisir. »

Il a également affirmé que les homosexuels ne devraient pas servir dans l’armée parce qu’ils «faisaient des pauses sur le terrain de combat pour changer de couches parce que leur péché traître leur fait perdre le contrôle de leurs intestins», que les personnes LGBT + veulent le droit d’avoir des relations sexuelles dans les maisons des chrétiens et que Caitlyn Jenner est possédée par des démons.