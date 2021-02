Biden rend hommage au policier du Capitole Brian Sicknick alors qu’il ment en honneur à Rotunda

Le président Joe Biden a rendu hommage au meurtre du policier du Capitole Brian Sicknick, dont la dépouille a reçu la rare distinction de mentir en honneur à la rotonde du Capitole mardi soir.

Les restes incinérés de Sicknick sont arrivés sur le front est du Capitole et placés dans la rotonde pendant la nuit pour permettre à ses collègues et législateurs d’honorer l’officier.

Biden et la première dame Jill Biden ont tenu leurs mains dans leur cœur et le président a fait le signe de la croix alors qu’ils se tenaient près de l’urne de Sicknick et d’un drapeau américain plié.

« Ce drapeau a été hissé au-dessus du Capitole des États-Unis par l’honorable Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, en hommage à la vie et au service distingués de l’officier Brian D. Sicknick. Le 7 janvier 2021 », lit-on sur une plaque sur le cadre tenant le drapeau.

Les membres du Congrès assisteront à la projection et rendront hommage à Sicknick mercredi matin, avec des remarques de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, et du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y.

Les officiers de police du Capitole rendent hommage au regretté officier de police du Capitole américain Brian Sicknick alors qu’il ment en l’honneur dans la rotonde du Capitole à Washington, DC, le 2 février 2021. LEAH MILLIS / POOL / AFP via

« Au nom de la Chambre des représentants et du Sénat, nous avons le grand privilège de rendre hommage à l’agent Sicknick avec cette cérémonie de mensonge », ont déclaré Pelosi et Schumer dans un communiqué précédent. «Que cette cérémonie et la connaissance avec laquelle tant de gens pleurent et prient pour eux soient un réconfort pour la famille de l’agent Sicknick pendant cette triste période.

Sicknick, âgé de 42 ans, est décédé après avoir défendu le Capitole le 6 janvier contre une foule qui a pris d’assaut le bâtiment et a tenté d’usurper le décompte électoral après que le président de l’époque, Donald Trump, ait exhorté les partisans d’un rassemblement à «se battre comme un enfer» peu de temps devant les législateurs et l’ancien vice-président Mike Pence s’est réuni pour une session conjointe du Congrès.

Trump devrait faire face à son deuxième procès de destitution au Sénat la semaine prochaine pour incitation à l’émeute qui a fait cinq morts.

Sicknick, qui a servi dans la Garde nationale aérienne du New Jersey avant de rejoindre la police du Capitole en 2008, a été blessé « alors qu’il s’engageait physiquement avec des manifestants » et est retourné au bureau de sa division, où il s’est effondré, a déclaré la police du Capitole dans un communiqué. Il a été emmené à l’hôpital, où il est décédé vers 21h30 le 7 janvier.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden partent après avoir rendu hommage à l’officier du Capitole américain Brian D. Sicknick. Erin Schaff / Piscine /

Seuls quatre autres citoyens privés de l’histoire ont fait honneur: en 1998, deux autres agents de la police du Capitole – Jacob Joseph Chestnut et John Michael Gibson – après avoir été tués dans l’exercice de leurs fonctions, l’icône des droits civils Rosa Parks en 2005 et le révérend. Billy Graham en 2018.

La dépouille incinérée de Sicknick sera ensuite enterrée au cimetière national d’Arlington.

«La famille de l’officier de police du Capitole américain Brian D. Sicknick remercie les dirigeants du Congrès d’avoir accordé cet honneur historique à notre héros américain décédé», a déclaré une déclaration précédente de la famille de Sicknick publiée par une porte-parole de la police du Capitole. aux millions de personnes qui ont offert leur soutien et leurs sympathies pendant cette période difficile. Le fait de savoir que notre tragédie personnelle et notre perte sont partagées par notre nation apporte un espoir de guérison. »

