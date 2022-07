Better Call Saul Showrunner dit que les théories de retour de Walt et Jesse ne sont pas justes

Depuis la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul a été révélé pour inclure un long attendu Breaking Bad crossover, avec Aaron Paul et Bryan Cranston reprenant leurs rôles de Jesse Pinkman et Walter White respectivement, les fans ont spéculé sur exactement comment leur apparition dans la série dirigée par Bob Odenkirk se produirait. D’après le showrunner Pierre Gouldjusqu’à présent, il n’a vu personne proposer la bonne manière de faire ses débuts dans la série.

Breaking Bad préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul a été un énorme succès et raconte l’histoire de l’honnête avocat Jimmy McGill qui a fini par travailler pour le cartel, et avec la saison 6 mettant fin à l’histoire, il y avait toujours une chance que la série se connecte avec sa série mère vers la fin de la course. Gould a révélé que la série verrait un certain nombre de familiers Breaking Bad personnages présentés avant la première de la série, et avec sept épisodes terminés, de nombreux fans veulent toujours savoir quand et comment le retour de White et Pinkman se produira. Lors d’une conversation avec Entertainment Weekly, Gould a expliqué qu’il avait vu de nombreuses théories, et bien que certaines aient été proches, personne n’a compris. Il a dit:

« J’ai entendu beaucoup de théories sur ce qui va se passer, et je suis heureux d’annoncer que je n’ai pas entendu de théorie qui se rapproche assez de la réalité. »

Better Call Saul peut ramener de mauvais personnages grâce à Flashforwards

Les principaux événements de Tu ferais mieux d’appeler Saul se déroulent bien avant que Walter White et Jesse Pinkman ne se rencontrent pour la première fois, et cela a posé un problème quant à la façon dont, même à la toute fin de la série, il pourrait y avoir un croisement significatif entre les personnages des deux propriétés. Cependant, Tu ferais mieux d’appeler Saul a utilisé des flashforwards dans sa narration, permettant aux vues d’être transportées dans l’avenir de Saul au-delà de la cinquième saison de Breaking Badet rattrapant l’avocat sous son nouveau pseudonyme de « Gene ».

Il semble probable que cet appareil soit ce qui sera utilisé pour amener White et Pinkman dans l’histoire de Saul, mais avec leur apparence venant peut-être de n’importe quel point le long du Breaking Bad chronologie, il n’est pas étonnant que les fans aient eu beaucoup de mal à deviner exactement quand et comment cela se produira. D’après ce que Gould a dit, quand il arrivera, le retour de la paire surprendra probablement de nombreux fans.





Bien que Tu ferais mieux d’appeler Saul touche à sa fin, et Breaking Bad a déjà une suite dans le film Netflix Le Caminoqui a vu Aaron Paul reprendre son rôle de Jesse et a suivi les événements après la mort de Walter, Gould a laissé entendre qu’il pourrait bien y avoir encore plus d’histoires à raconter à partir du Breaking Bad univers à l’avenir, quelque chose que Dan McDermott d’AMC a récemment déclaré qu’ils aimeraient poursuivre.

« Je peux vous dire que si je pouvais faire quelque chose pour encourager Vince et Peter à continuer dans cet univers, je le ferais. Je pense que vous auriez à LEUR demander, mais la porte est toujours ouverte et j’attends avec impatience le jour où mon téléphone sonnera et Vince, Peter ou nos amis de Sony appelleront pour dire: « Hé, je pense que nous avons un autre spectacle dans ce univers.' »