Better Call Saul remporte les nominations aux SAG Awards après une soirée décevante aux Golden Globes

Tandis que Tu ferais mieux d’appeler Saul n’a pas eu la meilleure soirée aux Golden Globe Awards, la série obtiendra plus de reconnaissance ailleurs. Après la diffusion des Golden Globes mardi soir, avec deux nominations mais aucune victoire pour Tu ferais mieux d’appeler Saul, la série a été nominée pour trois nouveaux prix grâce à la Screen Actors Guild. Aux SAG Awards, le spectacle a été acclamé pour son casting avec une nomination pour le meilleur ensemble dans une série dramatique, contre La Couronne, Ozark, Ruptureet Le Lotus Blanc.





Il existe deux autres noms pour Tu ferais mieux d’appeler Saul avec deux des stars de l’émission en compétition pour la même catégorie. Pour le meilleur acteur dans une série dramatique, Bob Odenkirk a été nominé pour son rôle de Jimmy McGill, alias Saul Goodman, aux côtés de Jonathan Banks pour son rôle de favori des fans Mike Ehrmantraut. Jason Bateman est également nominé pour ce prix pour OzarkJeff Bridges pour Le vieil hommeet Adam Scott pour Rupture.

C’est certainement une excellente nouvelle pour les fans de la série, et bien qu’il n’y ait aucune garantie que la série gagnera, les nominations sont toujours significatives. Cela étant dit. La série n’a pas encore gagné aux SAG Awards, tout comme aux Primetime Emmy Awards (où elle a remporté 46 nominations avec zéro victoire) et aux Golden Globes (avec six autres nominations sans victoire). Odenkirk a déjà été nominé pour la meilleure performance par un acteur dans une série dramatique à quatre reprises en 2016, 2018, 2019 et 2021. Tu ferais mieux d’appeler Saul a également été nominé pour la meilleure performance par un ensemble dans une série dramatique en 2019 et 2021.

Vous pouvez voir la liste complète des nominés sur le site officiel des SAG Awards.





Better Call Saul a été très apprécié

AMC

Les récompenses sont belles, mais elles n’affectent pas la qualité d’une série donnée. Tu ferais mieux d’appeler Saul n’est pas moins agréable pour ceux qui ont regardé le Breaking Bad retombées pour les six saisons avant de terminer sa course en 2022. Et même avec certaines remises de prix ne donnant jamais de victoire à la série, Tu ferais mieux d’appeler Saul a remporté des prix à d’autres, tels que les American Film Institute Awards, les Critics ‘Choice TV Awards et les Saturn Awards, entre autres. La série s’est également terminée avec un score exorbitant de 98% sur Rotten Tomatoes avec un score d’audience également presque parfait à 96%.

Pendant ce temps, le Breaking Bad franchise semble avoir pris fin avec la conclusion de Tu ferais mieux d’appeler Saul sans aucun plan pour le moment de développer de nouvelles retombées dans ce monde. Mais les personnages resteront à jamais dans la culture pop avec des réapparitions occasionnelles, car Bryan Cranston reviendra bientôt en tant que Walter White dans une nouvelle publicité du Super Bowl. Peut-être que Jimmy McGill d’Odenkirk pourrait se présenter dans une autre publicité du Super Bowl en 2024.