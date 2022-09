Better Call Saul : pourquoi la série Netflix peut avoir une revanche aux Emmy Awards 2023

Netflix

Better Call Saul n’a pas obtenu d’Emmy lors de l’événement de lundi, mais il y a une belle surprise pour les fans et c’est qu’ils pourraient revenir l’année prochaine.

Le lundi 12 septembre, la 74e édition du Emmy Awards, organisé par l’Académie des arts et des sciences de la télévision, où une fois de plus le meilleur du petit écran a été récompensé et les services de streaming se sont à nouveau affrontés. Chaque entreprise avait son grand candidat et d’AMC, en collaboration avec Netflix, ils ont gardé leurs espoirs dans Tu ferais mieux d’appeler Saul. Cependant, ils sont repartis les mains vides. Pourquoi peuvent-ils revenir en 2023 ?

La série préquelle Breaking Bad, créé par Vince Gilligan et Peter Gould, s’est terminé cette année avec sa sixième saison et l’avocat emblématique de l’émission originale a fermé l’univers après 14 ans à la télévision. Selon les opinions des critiques et les cotes des téléspectateurs, c’est l’un des meilleurs programmes qui aient été vus dans l’histoire. Mais pour les responsables de Emmy ce n’était pas le cas.

+ Better Call Saul pourrait revenir aux Emmys 2023

Jusqu’ici dans l’histoire de Tu ferais mieux d’appeler Saul dans les Emmy Awardsprend un total de 46 candidatures. Le fait le plus surprenant est que il n’a jamais gagné de statuette et la statistique reste à zéro, étant ainsi l’une des grandes injustices que ce prix a subies. Lundi soir, Bob Odenkerk a été nominé pour le meilleur acteur dans un drame et Rhéa Seehorn de la meilleure actrice dans un second rôle dans un drame. Tous deux sont rentrés chez eux sans rien.

Bien que la fureur de ses fans ait été claire et diffusée sur les réseaux sociaux, à partir des profils officiels de la série, ils ont publié une clarification très importante : Les 6 épisodes de la partie 2 de la sixième et dernière saison sont en considération pour être nominés aux Emmy Awards 2023. Ceci est dû au fait ce dernier épisode de chapitres a commencé à être diffusé le 11 juillet et à partir du septième mois de l’année, ils peuvent participer à la prochaine cérémonie.

De cette façon, on comprend pourquoi, à certaines occasions, il est décidé de diviser une saison, comme il l’a également fait choses étranges, qui a diffusé la partie 2 de sa saison 4 le premier jour de juillet et pourrait également revenir l’année prochaine. On s’attend à ce qu’en 2023 justice soit rendue devant une production de la taille de Tu ferais mieux d’appeler SaulSans aucun doute, l’une des meilleures séries de tous les temps.

