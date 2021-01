Bethesda annonce une nouvelle "Indiana Jones"-Jeu sur – Exclusivité Xbox?

Hier, Bethesda a annoncé un nouveau jeu Indiana Jones en partenariat avec MachineGames (« Wolfenstein: The New Order ») et Lucasfilm Games. Un court teaser suggère déjà l’un des emplacements du jeu. Il est actuellement difficile de savoir si le jeu apparaîtra exclusivement pour Xbox après le rachat par Microsoft de la société mère de Bethesda, ZeniMax.

En faisant Tweet de Bethesda sous le teaser, il est dit: « Un nouveau jeu ‘Indiana Jones’ avec une histoire réécrite est actuellement en cours de développement dans notre studio et MachineGames. Il sera produit par Todd Howard en association avec Lucasfilm Games. Avant de pouvoir révéler plus de détails, nous allons il faudra encore du temps, mais nous sommes très heureux de partager les actualités d’aujourd’hui avec vous! «

Le jeu « Indiana Jones » se joue-t-il au Vatican?

Dans le court teaser, nous voyons une caméra panoramique sur le bureau d’Indy, sur laquelle il y a toutes sortes de choses intéressantes: il y a des livres sur les monuments anciens (l’un est de Todd Howard lui-même), un vieux journal, une carte de la Cité du Vatican, un passeport avec un visa de de Bethesda) et un billet d’avion pour Rome à partir de 1937. Il semble qu’au moins une partie du jeu se jouera en Italie ou au Vatican.

Ensuite, la caméra fait un panoramique et montre d’autres objets de l’équipement de recherche d’Indiana Jones: une machine à écrire de MachineGames, une caméra de Lucasfilm Games et, surtout, le chapeau et le fouet emblématiques.

La réponse d’Indiana Jones Microsoft à Nathan Drake?

Jusqu’à présent, on ne sait pas si Microsoft envisage de sortir le jeu « Indiana Jones » exclusivement pour les consoles Xbox. Mais ce serait imaginable: la société américaine a récemment repris Bethesda et donc MachineGames. Microsoft devrait certainement avoir un intérêt à établir un concurrent pour Nathan Drake de la série «Uncharted» de Sony sur la Xbox. Et qui est mieux adapté que le modèle original de Nathan Drake?

Quand et pour quelles plates-formes sortira le jeu « Indiana Jones » reste un secret pour le moment. Au fur et à mesure que le développement progresse, Bethesda devrait nous nourrir petit à petit avec de nouvelles informations sur le jeu.