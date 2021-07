Bethesda annonce l’inévitable report de Ghostwire : Tokyo à 2022

Tango Gameworks officialise le report de Ghostwire : Tokyo, le jeu d’horreur qui ne sortira qu’en 2022.

Cela devait arriver. On a vraiment envie de voir le prochain travail de Tango Gameworks, mais il va falloir attendre encore un peu. C’est triste de l’admettre, mais le Délai Ghostwire : Tokyo c’était en grande partie inévitable. Bethesda a annoncé que malgré ses souhaits en ce début d’année, le jeu ne verra le jour qu’en 2022.

Ils l’ont annoncé via le compte officiel de Twitter du développeur. Le titre sera retardé indéfiniment jusqu’à, en théorie, le début de l’année prochaine. Ils assurent que c’est un délai nécessaire pour pouvoir réaliser la vision initiale du jeu, une histoire d’horreur qui présente Tokyo comme cette friche de mort et de ténèbres.

Cela fait quelques mois qu’on peut tenir le coup en attendant. Ce n’est pas le seul titre qui a été déplacé sur le calendrier cette année. En fait, il était logique de penser que cela arriverait avec une sortie si proche de Deathloop, l’autre grande exclusivité PlayStation 5 de Bethesda.

Ghostwire : Tokyo fait partie des grands titres qui promettent de faire briller la nouvelle génération de consoles. Son histoire nous emmène dans une version de Tokyo d’outre-tombe où les âmes de presque tous les habitants ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Nous devrons lutter contre les esprits pour résoudre le mystère de ce qui s’est passé et, si nous le pouvons, sauver l’humanité.

Le titre a eu du mal à sortir à cette date. Non seulement nous avons ce retard, mais son directeur principal a soudainement laissé Tango Gameworks en plein essor. Il reste des mois pour confirmer s’il y a eu de gros changements depuis votre annonce initiale et, plus important encore, pourquoi vous avez quitté le navire. Nous espérons que le résultat final en vaut la peine.