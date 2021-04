‘Berserk’ reprendra sa pause dans le manga … à nouveau

Depuis les années 1980, l’auteur japonais Kentaro Miura a captivé des millions de lecteurs à travers le monde avec « Berserk », l’une des plus grandes références du genre dark fantasy et qui a été considérée comme l’œuvre la plus importante et la plus influente de son auteur, même si une adaptation complète de l’anime.

Ces dernières années, les fans de « Berserk » sont devenus plus qu’habitués à des pauses indéfinies dans sa publication, reportant de plus en plus la bataille tant attendue entre Guts et Griffith au point que beaucoup ont abandonné leur lecture à ce stade.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez la mystérieuse première bande-annonce de « Batman: The Long Halloween »

L’histoire de Miura a atteint un point critique où Griffith est revenu de sa place dans la « Main de Dieu » sous le nom du démon Femto dans le seul but de former une nouvelle « Bande du Faucon » en utilisant la combinaison de soldats humains. Et « Apôtres » et ainsi prendre le contrôle du monde.

De plus, Guts, le héros de l’histoire, a voyagé au pays des fées afin de retrouver l’esprit de Casca, l’amour de sa vie, après avoir été complètement marqué après l ‘ »Eclipse ». Avec son esprit récupéré et Guts obtenant les secrets de l’armure Berserker, tout semble indiquer que Kentaro Miura a déjà préparé l’arc final de son histoire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Doctor Who: Eric Roberts revient en tant que maître dans une nouvelle aventure

Ceux qui ont attendu avec impatience cette confrontation seront déçus d’apprendre que « Berserk » entrera à nouveau dans une pause indéfinie. Comicbook rapporte que Young Animal, le magazine dans lequel il est publié, annoncera dans son numéro d’avril que l’histoire prendra un certain temps.

C’est certainement une indication de l’état créatif de Kentaro Miura, qui cherche peut-être la meilleure façon de terminer son travail d’une manière satisfaisante pour tout le monde. Après une adaptation incomplète dans les années 90 et quelques films, Netflix a fait une adaptation CGI, qui n’a pas été bien accueillie par les fans de l’histoire.