Benzino enlève sa chemise et fléchit pour le gramme et se fait rôtir [PHOTO]

Cela n’a pas été une bonne année pour Benzino …

Il a été expulsé pour ne pas avoir payé son loyer, et avant cela, il a été arrêté sur un mandat ouvert et est devenu raciste avec l’officier qui avait procédé à l’arrestation, qui était asiatique.

Bien qu’il ait connu une année difficile, Benzino est resté en forme et adore le montrer sur les réseaux sociaux.

Lors d’une récente session «flex», il a enlevé sa chemise, et à un moment donné, on aurait dit qu’il manquait son cou. Les médias sociaux n’ont pas tardé à réagir et la torréfaction a commencé.

