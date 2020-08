Bentley Flying Spur reçoit un pack de style plus sportif

Texte: Carlos Moura

Date: 27 août 2020

La Bentley Flying Spur a reçu un kit carrosserie qui confère un style plus sportif à la berline quatre portes la plus rapide au monde.

Lancée l’année dernière avec une carrosserie à quatre portes et la combinaison d’un environnement luxueux et de hautes performances, la Bentley Flying Spur a reçu une nouvelle spécification de style qui offre un look plus sportif.

Appelé Spécification de style, ce pack sport comprend un kit carrosserie développé par l’usine et est maintenant disponible à la commande.

La partie avant reçoit un volet inférieur en fibre de carbone, tandis que le côté a des jupes subtiles, également en fibre de carbone, remplissant l’espace entre les passages de roue. À l’arrière, un diffuseur se trouve en bas.

Comme il s’agit d’une Bentley, cette mise à jour a une certaine pompe et des circonstances. Tous les composants en fibre de carbone ont un motif en sergé. Cela garantit que les motifs visibles correspondent toujours, même dans la finition brillante.

Bentley Flying Spur

Les jupes latérales intègrent également le logo Bentley, qui a été spécialement conçu pour ces jupes, à savoir pour minimiser la possibilité de formation de bulles d’air lors du processus de revêtement.

La berline quatre portes la plus rapide du monde

Bentley souligne que des tests intensifs ont été effectués pour garantir que ces petits composants non seulement offrent de la qualité ou interfèrent avec l’aérodynamique ou les systèmes technologiques de Flying Spur.

Ceci est particulièrement important car la Bentley Flying Spur est la berline quatre portes la plus rapide au monde. La vitesse maximale annoncée est de 333 km / h, mais la marque britannique ne confirme pas si cette valeur peut être atteinte dans cette version.

Bentley souligne que cette spécification de style peut être commandée pour les voitures neuves et doit être installée immédiatement ou à une date ultérieure.

La marque ne mentionne pas le prix, mais quiconque peut acheter un Flying Spur peut également envoyer l’usine pour ajouter des composants en fibre de carbone.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂