Benson et Stabler sont de retour! Voir Mariska Hargitay, Chris Meloni copain sur le plateau de ‘SVU’

Qui est ce duo masqué?

Mariska Hargitay et Christopher Meloni sur le tournage de « Law & Order: SVU » le 25 janvier à New York. Jose Perez / GC Images

Eh bien, les fans de « Law & Order: SVU » savent très bien qui c’est: Mariska Hargitay et Christopher Meloni en costume et bras dessus bras dessous comme Olivia Benson et Elliot Stabler. Oui, tout se passe enfin – ils sont ensemble sur le plateau! Encore!

De nouvelles photos ont fait surface des acteurs portant des masques dans le cadre des précautions COVID-19 et, nous imaginons, éventuellement pour jouer leurs personnages, qui apparaîtront ensemble sur « SVU » et le nouveau spin-off de Stabler de Meloni, « Law & Order: Organized Crime ».

Marcher à côté d’un véhicule du NYPD est un bon signe que Benson et Stabler sont de retour au travail. Jose Perez / GC Images

Les nouvelles images ne donnent pas beaucoup d’explications mais indiquent que les deux étaient sur le tournage de « Law & Order: SVU » sur les scènes de tournage de lundi.

Mais les images que Hargitay a postées sur son Instagram lundi, avec elle-même et Meloni en arrière-plan, suggéraient qu’ils auraient également tourné sur le plateau du « Crime organisé ». Les photos semblent avoir été prises au même endroit, et la première image de Hargitay montre un cimetière en arrière-plan. Les deuxième et troisième photos montrent les chaises de réalisateur personnel des acteurs, sur lesquelles figurent au dos « Law & Order: Organized Crime ».

« Tout se passe … » a écrit Hargitay dans la légende.

« C’EST CE DONT NOUS AVONS BESOIN POUR COMMENCER À GUÉRIR À NOUVEAU », a écrit un fan dans les commentaires.

« CHRISKA CHRISKA CHRISKA », a écrit un autre.

« J’ai juste (c) et arrêté de pleurer, c’est vraiment en train d’arriver! Après 10 ans, C’EST VRAIMENT ARRIVÉ », a écrit un troisième.

Chaises officielles, comme on le voit dans le fil Instagram de Hargitay. therealmariskahargitay / Instagram

Les fans ressentent la passion, mais aussi l’impatience. Ce sont des nouvelles géniales qui se sont écoulées depuis longtemps. Meloni et Hargitay ont commencé sur « SVU » quand il a fait ses débuts en 1999 et sont devenus un non-couple très puissant (ils ont une chimie impressionnante mais n’ont jamais partagé de romance). Meloni est parti en 2011, et il y avait une grande tristesse dans « SVU » -land.

Mais ensuite, en mars dernier, le mot d’une nouvelle spin-off Meloni / Stabler est venu à la lumière: «Crime organisé». Puis la pandémie de coronavirus a frappé et la série a été retardée. Eh bien, le retard semble être terminé, bien qu’il n’y ait pas de date de première officielle pour le nouveau spin-off. Au lieu de cela, les acteurs taquinent les fans depuis des semaines avec des captures d’écran des lectures de la table Zoom et des photos Instagram suggestives, y compris l’un des tatouages ​​de Stabler).

Maintenant, c’est arrêter la télévision! Jose Perez / GC Images

Mais maintenant, les choses commencent enfin à paraître officielles. Et «organisé». Et, comme toujours, «spécial».

Maintenant, tout ce dont nous avons besoin, c’est d’une première date!