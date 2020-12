Benny The Butcher brise le silence en se faisant tirer dessus

Benny The Butcher n’a rien dit à propos de son tir à Houston le mois dernier. Mais cela a changé quand il était invité sur le Podcast de Joe Budden cette semaine.

Le rappeur Griselda se trouvait dans un parking Walmart lorsqu’il a été abattu. Au cours de l’entrevue, il a dit à Budden que l’expérience lui avait appris une leçon précieuse.

« C’est comme si je disais à n *** que, je ne me sens vraiment pas célèbre jusqu’à ce que je me fasse tirer dessus », a expliqué Benny. « J’ai été dans les rues. J’ai pris toutes sortes de dope de n *** comme, j’ai fait tout de merde à n *** comme, et ils ne m’ont pas tiré dessus jusqu’à ce que je devienne rappeur. Alors je Je me rends compte que je suis dans une arène différente et que je dois jouer de cette façon … Je me vois comme une chose et le monde me voit comme une chose différente. Il n’y a pas de manuel pour cette merde. [Getting shot], cela vous fait devenir quelqu’un que vous ne voulez pas être. Sh * t fou. Mais f * ck tout ça, je suis de bonne humeur. »