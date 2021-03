Benedict Cumberbatch s’excuse de ne pas être apparu sur « WandaVision »

Les fans étaient convaincus que « WandaVision » de merveille allait faire un certain nombre de choses qu’il n’a finalement pas faites, dont l’une était d’établir plus ouvertement « Docteur Strange In The Multiverse of Madness. »

Cumberbatch, qui travaille dur pour filmer la suite et travaille sur des projets indépendants pour son maison de productionIl n’avait aucune idée qu’il dépassait par inadvertance les attentes de qui que ce soit. Lors d’une interview à l’appui de son nouveau film « Le Courrier », il s’est excusé auprès de l’hôte de YouTube Jake Hamilton.

« Désolé de vous décevoir, » dit Cumberbatch. «Cela aurait été amusant, je suppose; cela aurait incité Lizzie à s’impliquer dans « Doctor Strange In The Multiverse of Madness », mais ah, bon sang, c’est tout à venir. Nous sommes au milieu de cela maintenant; Nous tournons depuis avant Noël et c’est très excitant.

Oui ok Cumberbatch n’est jamais apparu dans la série à succès Disney +, Il semble probable qu’au moins un élément de l’histoire de « Docteur Strange » de Wanda a fait l’objet de teasers à la fin de l’émission.

« Docteur Strange dans le multivers de la folie » doit sortir le 25 mars 2022.

Pendant, «WandaVision» peut être vu dans son intégralité dans Disney +.