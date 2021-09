Benedict Cumberbatch répond à Big Spider-Man: une question sans chemin à la maison qui persiste

Après la sortie de la bande-annonce record de la prochaine suite Marvel/Sony Spider-Man : Pas de chemin à la maison, beaucoup ont été déconcertés par la décision désinvolte du docteur Strange de lancer un sort afin d’aider Peter Parker à effacer sa sortie en tant que Spider-Man. Eh bien, Benedict Cumberbatch a maintenant offert un aperçu de la relation entre Strange et Peter Parker, et cela peut expliquer le comportement de The Sorcerer Supreme.

« Il y a une relation étroite. Ce sont des super-héros du quartier, et ils ont eu une expérience ou deux. Ils ont une histoire. Il se peut que Peter me demande de l’aider à faire quelque chose ? Je pense que j’ai le droit de dire ça. Je l’aide à remplir ses déclarations de revenus. C’est ce que je fais.

Alors que de nombreux fans de Marvel se sont depuis demandé s’il s’agissait d’une variante, une version sombre de Doctor Strange, ou s’il s’agissait même Docteur étrange du tout, Cumberbatch raisonne que le lien entre les deux super-héros est maintenant si fort qu’il interviendrait bien sûr pour l’aider dans son heure de besoin. Peter étant si jeune, Strange (qui a été établi de longue date comme étant plutôt arrogant de toute façon) voudrait aider son compatriote Avenger, et il semble que ce soit tout ce qu’il y a à faire. Pas de grand mystère, ni de torsion nécessaire.

Malgré les mots mielleux de Benedict Cumberbatch, il est peu probable que cela convainque tout le monde, et beaucoup espèrent sans aucun doute que le tristement célèbre Mephisto jouera toujours un rôle. Pour l’instant, ce que nous savons des prochaines aventures du MCU, c’est que Spider-Man : Pas de chemin à la maison reprend à la suite des événements dramatiques de Spider-Man : Loin De la maison, et avec l’identité de Peter Parker en tant que Spider-Man désormais exposée grâce à Mysterio, la vie et la réputation de Parker sont bouleversées. Cherchant l’aide du docteur Strange, il demande au Sorcier Suprême de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie, mais cela a des répercussions dangereuses qui forcent Parker à apprendre ce que signifie vraiment être Spider-Man.

Il y a tellement de rumeurs qui circulent concernant Pas de chemin à la maison qu’il peut être assez difficile à suivre. Il a longtemps été dit que le film ramènerait les méchants des précédentes franchises de Spider-Man, notamment Alfred Molina en tant que Docteur Octopus de Spider-Man 2, Green Goblin de Willem Dafoe et Jamie Foxx en tant que L’incroyable Spider-Man 2 Électro. La bande-annonce a confirmé qu’au moins deux d’entre eux se produisent absolument, certaines images faisant même allusion à un retour à la fois pour The Sandman et The Lizard.

Malgré les dénégations et les refoulements constants, la rumeur court toujours que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtront dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, les deux acteurs auraient repris leurs itérations respectives du personnage bien-aimé. Bien que cela n’ait pas encore été officiellement confirmé, la star de retour JB Smoove a récemment répondu par un « Tobey Maguire, bien sûr mec » sans fioritures à une question sur l’acteur avec lequel il était le plus excité de voir Tom Holland partager l’écran. Dans cet esprit, y a-t-il vraiment de la place pour Mephisto ou un sombre Doctor Strange ?

Tout sera révélé quand Spider-Man : Pas de chemin à la maison entre en salles le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

