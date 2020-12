Ben Simmons réagit au nouveau contrat énorme de Giannis

Ben Simmons est frustré par la re-signature de Giannis Antetokoumpo avec les Bucks.

Giannis Antetokounmpo vient de signer le plus gros contrat de l’histoire de la NBA, acceptant de rester avec les Milwaukee Bucks pendant les cinq prochaines années à des termes de 228,2 millions de dollars. Le déménagement était attendu, mais cela frustrera sûrement les gens qui espéraient le voir passer dans une autre équipe. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il pourrait être intéressé par un avenir avec les Lakers de Los Angeles, les Raptors de Toronto, les Miami Heat ou les 76ers de Philadelphie. Bien qu’il puisse finir avec l’une de ces équipes un jour, Giannis s’enferme dans le Wisconsin avec ce mouvement, comptant ses M et espérant gagner un championnat avec les Bucks. Au moins un joueur des Sixers est contrarié qu’Antetokoumpo ait décidé de reprendre le dessus avec les Bucks, et c’est Ben Simmons.

Sarah Stier / Alors que les réactions continuent d’affluer pour que Giannis décide de rester avec les Bucks, la sensation australienne Ben Simmons n’a pas eu besoin de dire grand-chose pour dire au monde ce qu’il ressentait à propos de la signature. Il n’a posté qu’un emoji avec de la fumée sortant de son nez, ce qui était suffisant pour communiquer son humeur actuelle aux fans. De toute évidence, il voulait que Giannis joue avec lui sur les Sixers. Bien sûr, cela n’efface pas complètement l’idée que Giannis jouera un jour avec une autre équipe. Il reste peut-être à long terme avec les Bucks, mais il est toujours possible qu’il demande un échange quelque part sur la ligne.