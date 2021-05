Ben Platt a quelques conseils pour les «  Randos étant des Jerks  » au cours de son âge dans Dear Evan Hansen

Ben Platt. Gagnant du Tony Award. Perfectionniste de l’art de la morve sur scène. Auteur-compositeur de jingles accrocheurs de Yom Kippour. Magicien Acapella sur film. Moteur politique et shaker à la télévision. Si vieux qu’un utilisateur de Twitter a dit qu’il avait l’air d’être le directeur du nouveau Cher Evan Hansen bande annonce.

Oui, Ben Platt, maintenant âgé de vingt-sept ans, reprendra son rôle d’Evan Hansen dans l’adaptation cinématographique de la comédie musicale à succès de Broadway. Stephen Chbosky dirigera le film, et dont le casting de stars comprend Julianne Moore, Amy Adams et Kaitlyn Dever. Cependant, alors que certains pourraient saluer le retour de Platt, d’autres sont mécontents de la façon dont il est beaucoup plus âgé que son personnage.

Après le lancement de la bande-annonce de Dear Evan Hansen, Platt est allé sur Twitter et a écrit un tweet supprimé depuis dans lequel il a d’abord remercié les gens pour l’effusion d’amour que la bande-annonce a reçue. Ensuite, écrire que le film l’obligeait à revisiter une douleur personnelle, voir des gens excités et émus en valait la peine. Il a également ordonné à toute personne contrariée par son âge de regarder Graisse.

En effet, le classique culte de 1978 Grease est l’un des cas les plus flagrants de lycéens bien au-delà de l’âge du lycée. Pour un cadre de référence, John Travolta avait vingt-trois ans et Olivia Newton-John a eu vingt-neuf ans pendant le tournage. Alors pourquoi cela continue-t-il d’être une pratique, même s’il est souvent douloureusement évident que ce n’est pas un adolescent à l’écran?

L’une des raisons pourrait être que le sujet de certains films serait un peu dégoûtant s’il impliquait de vrais adolescents. Par exemple, pouvez-vous imaginer Les choses sauvages où Denise Richards et Neve Campbell avaient l’âge de leurs personnages? Une autre raison est qu’il est déterminé que la chose la plus importante est le talent par rapport à leur âge, ce que Chbosky a dit à propos de Platt.

« Il suffit de l’entendre chanter les chansons », a déclaré Chbosky, dont les crédits précédents incluent Le monde de Charlie et Merveille. « Sa compréhension du personnage est si complète et si profonde. Je ne pouvais imaginer personne d’autre jouer. C’est son rôle. J’étais très attaché à ça. Et pour moi, ce n’était même pas une considération. »

Dans son tweet supprimé, Platt a également dirigé les gens vers un article de Vanity Fair intitulé « Cher Evan Hansen Trailer: Ben Platt sur Going Back to High School, One Last Time. » Là, il reconnaît le fait qu’il est devenu plus vieux que lorsqu’il a joué le personnage pour la première fois à Broadway. Cependant, même lui était agréablement surpris par la détermination d’Universal à le garder dans le rôle.

« La nécessité de le faire était un peu urgente. Ensuite, bien sûr, la pandémie s’est produite, et j’ai en quelque sorte supposé que c’était ça – ce serait interdit, et au moment où la pandémie serait terminée, j’aurais dépassé. » Dit Platt à Vanity Fair.

Il a également déclaré au magazine que, espérons-le, ce serait la dernière fois qu’il devra se déshabiller pour devenir un adolescent. Plus de régime, de croissance de ses cheveux et de rasage constant pour s’assurer qu’il n’a pas l’air d’avoir une ombre de cinq heures tout le temps. Ce qui devrait plaire à tout « randos étant des connards sur l’âge ». Cette nouvelle est une gracieuseté de Variety, Vanity Fair et Insider.