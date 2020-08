Ben Affleck revient pour sa dernière apparition en tant que Batman dans le film Flash

Selon le magazine en ligne Vanity Fair, l’acteur Ben Affleck jouera son rôle de Batman pour un autre dernier film dans DCEU CV. Il rejoindra la star de DC Extended Universe Ezra Miller, qui joue Barry Allen, et l’acteur de Batman Returns Michael Keaton, qui reviendra à son rôle de Dark Knight pour la première fois en près de 30 ans.

«C’est une partie très importante de l’impact émotionnel du film. L’interaction et la relation entre Barry et Afflecks Wayne feront ressortir un niveau émotionnel que nous n’avons jamais vu auparavant. C’est le film de Barry, c’est l’histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés qu’on ne le pense. Ils ont tous deux perdu leur mère à cause du meurtre, et c’est l’un des vaisseaux émotionnels du film. C’est là que l’Affleck Batman entre en jeu “, donc le réalisateur Andy Muschietti.