Ben Affleck appelle le boss de Marvel Kevin Feige le plus grand producteur de tous les temps

Ben Affleck pense que le patron de Marvel Studios Kevin Feige est un «génie» et le «plus grand producteur» qui «ait jamais vécu». le Ligue de justice star sait une chose ou deux en ce qui concerne les films de super-héros, et il pense que Feige est capable de tenir sa promesse chaque fois qu’il lance un nouveau projet. Affleck n’est pas le seul à faire l’éloge du patron de Marvel Studios, car de nombreux fans de Marvel Cinematic Universe vous diront exactement la même chose.

Dans une nouvelle interview, Ben Affleck a révélé qu’il avait choisi de jouer à Batman à cause de ses enfants. Il a également été inspiré par ce que Zack Snyder voulait faire avec le personnage, principalement sous l’angle de Frank Miller. L’interview a changé de vitesse lorsque Affleck a posé des questions sur l’univers cinématographique Marvel et Kevin Feige. Vous pouvez lire ce qu’Affleck avait à dire ci-dessous.

« F *** ing Kevin Feige est absolument, vous devez dire, le plus grand producteur, le producteur le plus titré qui ait jamais vécu. C’est le seul gars au monde qui, s’il me disait: ‘Je sais ce que le public veut! c’est ce que nous faisons! Je le croirais à 100%. «

Kevin Feige a su réinventer le genre des super-héros, grâce à un choix judicieux des collaborateurs et à faire confiance à son intuition. Il y a eu quelques faux pas dans le MCU, mais pour la plupart, Feige obtient les résultats souhaités, même si Martin Scorsese et d’autres ne le pensent pas. Scorsese comparait auparavant les films de super-héros modernes aux «manèges de parcs d’attractions». Ben Affleck a continué et a jailli sur Feige et son empire. Il explique.

« Ce putain connaît son public comme aucun producteur (jamais), c’est un génie. Kevin est comme un maître de piste au cirque, il sait exactement à quel point faire un clin d’œil au public, exactement quand tirer sur les cordes sensibles, exactement quand faire les effets, combien de blagues, quelle est la sensibilité, quel est le ton. Parce que les gens ne savaient pas qu’il fallait fuir le pyjama, l’embrasser ou le rendre sérieux. «

Ben Affleck était une fois dans un film Marvel. Il a joué dans le 2003 Daredevil film, qu’il déplorait, «n’était pas un très bon film». Il n’y a pas beaucoup de fans qui défendront le film, mais c’était quelques années avant que le MCU ne démarre vraiment avec 2008. Homme de fer. Quoi qu’il en soit, Affleck est évidemment un grand fan de ce que fait Kevin Feige, ce qui pourrait constituer une collaboration intéressante à un moment donné.

Marvel Studios se développe actuellement sur les grands et petits écrans, grâce à Disney +. Peut-être que Kevin Feige et Ben Affleck feront équipe pour un projet à l’avenir, avec Affleck en vedette ou en dirigeant un projet. Il semble certainement que l’acteur sauterait sur l’occasion de travailler avec Marvel Studios. Quant à savoir si cela se produira ou non, tout le monde le suppose. Vous pouvez consulter le reste de l’interview de Ben Affleck sur The Hollywood Reporter.