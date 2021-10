Belle bande-annonce annonce que l’épopée de l’anime de Mamoru Hosoda arrive dans les cinémas américains en janvier

Le cinéaste de renom Mamoru Hosoda tant attendu Belle arrive enfin au cinéma ! GKIDS, le distributeur de nombreux films d’animation nominés aux Oscars, a annoncé qu’ils amèneraient Belle dans les cinémas du pays le 14 janvier 2022. La société a accompagné l’annonce de deux nouvelles bandes-annonces et de plusieurs images du film sur leur site Web.

Mamoru Hosoda est rapidement en train de devenir l’une des légendes de la réalisation dans le monde de l’animation. Ses films passés, dont La fille qui a sauté dans le temps, Enfants Loup, et Le garçon et la bête, ont tous reçu des critiques élogieuses dans le monde entier. Son film précédent, 2018’s Mirai, a reçu une nomination aux Oscars pour le meilleur long métrage d’animation. Belle a déjà eu sa sortie initiale au Japon le 16 juillet et est devenu le film le plus rentable de Hosoda à ce jour. Le résumé du film, tiré du site Web de GKIDS, est ci-dessous.

Suzu est une lycéenne timide et ordinaire qui vit dans un village rural. Pendant des années, elle n’a été que l’ombre d’elle-même. Mais lorsqu’elle entre dans « U », un monde virtuel massif, elle s’échappe dans son personnage en ligne en tant que Belle, une chanteuse magnifique et mondialement aimée. Un jour, son concert est interrompu par une créature monstrueuse poursuivie par des justiciers. Alors que leur chasse s’intensifie, Suzu se lance dans une quête émouvante et épique pour découvrir l’identité de cette mystérieuse « bête » et découvrir sa véritable identité dans un monde où vous pouvez être n’importe qui.

Ce qui rend Belle parmi les films précédents de Hosoda, c’est qu’il y a pas mal de collaboration. Le film a été principalement créé par Studio Chizu, mais a également attiré des talents créatifs de sources extérieures. Le créateur de personnages Jin Kim, dont le portfolio comprend Disney’s Moana, Emmêlé et Gelé, a conçu le personnage en ligne titulaire Belle. Tomm Morre et Ross Stewart de Cartoon Saloon (qui a déjà travaillé Marcheurs de loups, Chant de la mer et Le secret de Kells) a également contribué à l’illustration des nombreux mondes virtuels qui peuvent être vus dans le film. Hosoda était également accompagné de l’architecte et designer Eric Wong, qui a conçu l’utopie en ligne de U. Enfin, le compositeur Ludvig Forssell, dont les travaux précédents incluent des titres de jeux vidéo tels que Échouement de la mort et Metal Gear Solid V, a rejoint l’équipe de score.

Belle a fait sa première première au Festival de Cannes à laquelle il a reçu une ovation debout de 14 minutes. Selon Anime News Network, Hosoda n’était pas initialement prévu pour faire un discours après la projection. Mais après les éloges accablants, il avait ceci à dire.

« J’étais vraiment soulagé de BELLE d’être vu par le public pour la première fois au monde et de recevoir autant d’applaudissements. Je pense que ce film a une saveur unique même parmi les sélections du Festival de Cannes, mais l’avoir soutenu dans ce lieu où se rassemblent les gens qui aiment le cinéma est très encourageant et me donne de la force. Ce film est une bénédiction. »

BelleLa première nord-américaine de s’est déroulée au New York Film Festival plus tard dans l’année. Le film a également joué en compétition au London Film Festival et au Fantastic Fest. Le film sera également présenté en première sur la côte ouest à Los Angeles lors du prochain festival Animation is Film. GKIDS qualifiera le film pour l’examen des prix 2021. Le film sortira en salles dans une version doublée en anglais ainsi que dans sa langue originale japonaise avec sous-titres anglais.

Thèmes : Cannes